BROAK Hakkında Daha Fazla Bilgi

BROAK Fiyat Bilgileri

BROAK Whitepaper

BROAK Resmi Websitesi

BROAK Token Ekonomisi

BROAK Fiyat Tahmini

BROAK Fiyat Geçmişi

BROAK Satın Alma Kılavuzu

BROAK / İtibari Para Dönüştürücüsü

BROAK Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Broak on Base Logosu

Broak on Base Fiyatı(BROAK)

Broak on Base (BROAK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00401
$0,00401$0,00401
-%0,981D
USD

BROAK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Broak on Base (BROAK), şu anda 0,00402 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,49M USD piyasa değerine sahiptir. BROAK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Broak on Base Ana Piyasa Performansı:

$ 37,90K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,98
Broak on Base 24 saatlik fiyat değişimi
618,54M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BROAK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BROAK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BROAK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Broak on Base fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000397-%0,98
30 Gün$ -0,00259-%39,19
60 Gün$ -0,00098-%19,60
90 Gün$ -0,00098-%19,60
Bugünkü Broak on Base Fiyatı Değişimi

Bugün, BROAK, $ -0,0000397 (-%0,98) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Broak on Base 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00259 (-%39,19) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Broak on Base 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BROAK değişimi $ -0,00098 (-%19,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Broak on Base 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00098 (-%19,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BROAK Fiyat Bilgisi

En güncel Broak on Base fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00339
$ 0,00339$ 0,00339

$ 0,00439
$ 0,00439$ 0,00439

$ 0,01515
$ 0,01515$ 0,01515

%0,00

-%0,98

-%26,38

BROAK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,49M
$ 2,49M$ 2,49M

$ 37,90K
$ 37,90K$ 37,90K

618,54M
618,54M 618,54M

Broak on Base (BROAK) Nedir?

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Broak on Base yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BROAK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Broak on Base hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Broak on Base satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Broak on Base Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Broak on Base, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BROAK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Broak on Base fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Broak on Base Fiyat Geçmişi

BROAK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BROAK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Broak on Base fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Broak on Base (BROAK) Token Ekonomisi

Broak on Base (BROAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BROAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Broak on Base (BROAK) Satın Alma

Nasıl Broak on Base satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Broak on Base Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BROAK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BROAK / VND
105,7863
1 BROAK / AUD
A$0,0061908
1 BROAK / GBP
0,003015
1 BROAK / EUR
0,0034572
1 BROAK / USD
$0,00402
1 BROAK / MYR
RM0,0170046
1 BROAK / TRY
0,1635336
1 BROAK / JPY
¥0,59094
1 BROAK / ARS
ARS$5,432427
1 BROAK / RUB
0,3195498
1 BROAK / INR
0,3504234
1 BROAK / IDR
Rp65,9016288
1 BROAK / KRW
5,5601424
1 BROAK / PHP
0,231351
1 BROAK / EGP
￡E.0,192558
1 BROAK / BRL
R$0,0222708
1 BROAK / CAD
C$0,0055074
1 BROAK / BDT
0,4852944
1 BROAK / NGN
6,081657
1 BROAK / UAH
0,1659054
1 BROAK / VES
Bs0,49446
1 BROAK / CLP
$3,8994
1 BROAK / PKR
Rs1,1263638
1 BROAK / KZT
2,154318
1 BROAK / THB
฿0,130449
1 BROAK / TWD
NT$0,1199166
1 BROAK / AED
د.إ0,0147534
1 BROAK / CHF
Fr0,003216
1 BROAK / HKD
HK$0,0315168
1 BROAK / MAD
.د.م0,0363408
1 BROAK / MXN
$0,0756966
1 BROAK / PLN
0,0147936
1 BROAK / RON
лв0,0175674
1 BROAK / SEK
kr0,038793
1 BROAK / BGN
лв0,0067536
1 BROAK / HUF
Ft1,3819152
1 BROAK / CZK
0,0852642
1 BROAK / KWD
د.ك0,00121806
1 BROAK / ILS
0,0137082

Broak on Base Kaynağı

Broak on Base hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Broak on Base Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Broak on Base Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

BROAK
BROAK
USD
USD

1 BROAK = 0,00402 USD

Al-Sat

BROAKUSDT
$0,00402
$0,00402$0,00402
+%15,85

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti