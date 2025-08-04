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Crust Network Fiyatı(CRU)

Crust Network (CRU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0833
$0,0833$0,0833
-%0,591D
USD

CRU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Crust Network (CRU), şu anda 0,0833 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,18M USD piyasa değerine sahiptir. CRU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Crust Network Ana Piyasa Performansı:

$ 7,92K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,59
Crust Network 24 saatlik fiyat değişimi
14,14M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CRU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CRU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

CRU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Crust Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000494-%0,59
30 Gün$ +0,0167+%25,07
60 Gün$ +0,0103+%14,10
90 Gün$ +0,0022+%2,71
Bugünkü Crust Network Fiyatı Değişimi

Bugün, CRU, $ -0,000494 (-%0,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Crust Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0167 (+%25,07) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Crust Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CRU değişimi $ +0,0103 (+%14,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Crust Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0022 (+%2,71) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CRU Fiyat Bilgisi

En güncel Crust Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0814
$ 0,0814$ 0,0814

$ 0,088
$ 0,088$ 0,088

$ 2,7
$ 2,7$ 2,7

-%0,96

-%0,59

+%5,71

CRU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

$ 7,92K
$ 7,92K$ 7,92K

14,14M
14,14M 14,14M

Crust Network (CRU) Nedir?

Crust Network, üç temel değerimiz olan merkeziyetsizlik, gizlilik ve güvenceyi gerçekleştirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir bulut depolama sağlayıcısıdır: Crust, IPFS gibi çoklu depolama katmanı protokollerini destekler ve kullanıcılara anında erişilebilen zincir üstü depolama işlevleri sunar. Crust'ın teknik yığını, veri işlemeyi ve hesaplamayı da destekleyebilir. Crust Network, NFT ve Metaverse Metadata depolama, kişisel dosya depolama ve Web Sitesi/dApp hosting olmak üzere üç ana işlevi vardır.

Crust Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Crust Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CRU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Crust Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Crust Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Crust Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Crust Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CRU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Crust Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Crust Network Fiyat Geçmişi

CRU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CRU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Crust Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Crust Network (CRU) Token Ekonomisi

Crust Network (CRU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Crust Network (CRU) Satın Alma

Nasıl Crust Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Crust Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CRU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRU / VND
2.192,0395
1 CRU / AUD
A$0,128282
1 CRU / GBP
0,062475
1 CRU / EUR
0,071638
1 CRU / USD
$0,0833
1 CRU / MYR
RM0,352359
1 CRU / TRY
3,387811
1 CRU / JPY
¥12,2451
1 CRU / ARS
ARS$112,567455
1 CRU / RUB
6,621517
1 CRU / INR
7,285418
1 CRU / IDR
Rp1.365,573552
1 CRU / KRW
115,373832
1 CRU / PHP
4,788917
1 CRU / EGP
￡E.4,054211
1 CRU / BRL
R$0,463148
1 CRU / CAD
C$0,114121
1 CRU / BDT
10,055976
1 CRU / NGN
126,020405
1 CRU / UAH
3,437791
1 CRU / VES
Bs10,2459
1 CRU / CLP
$80,801
1 CRU / PKR
Rs23,339827
1 CRU / KZT
44,64047
1 CRU / THB
฿2,704751
1 CRU / TWD
NT$2,485672
1 CRU / AED
د.إ0,305711
1 CRU / CHF
Fr0,06664
1 CRU / HKD
HK$0,653072
1 CRU / MAD
.د.م0,753032
1 CRU / MXN
$1,569372
1 CRU / PLN
0,307377
1 CRU / RON
лв0,364854
1 CRU / SEK
kr0,804678
1 CRU / BGN
лв0,139944
1 CRU / HUF
Ft28,674359
1 CRU / CZK
1,768459
1 CRU / KWD
د.ك0,0254065
1 CRU / ILS
0,28322

Crust Network Kaynağı

Crust Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Crust Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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CRU
CRU
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USD

1 CRU = 0,0833 USD

Al-Sat

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