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Cross The Ages Fiyatı(CTA)

Cross The Ages (CTA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03867
$0,03867$0,03867
-%1,951D
USD

CTA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Cross The Ages (CTA), şu anda 0,03872 USD fiyatından işlem görmektedir ve 19,36M USD piyasa değerine sahiptir. CTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cross The Ages Ana Piyasa Performansı:

$ 149,18K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,95
Cross The Ages 24 saatlik fiyat değişimi
500,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CTA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CTA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

CTA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cross The Ages fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0007691-%1,95
30 Gün$ -0,01123-%22,49
60 Gün$ +0,00213+%5,82
90 Gün$ +0,01118+%40,59
Bugünkü Cross The Ages Fiyatı Değişimi

Bugün, CTA, $ -0,0007691 (-%1,95) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Cross The Ages 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,01123 (-%22,49) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Cross The Ages 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CTA değişimi $ +0,00213 (+%5,82) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Cross The Ages 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01118 (+%40,59) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CTA Fiyat Bilgisi

En güncel Cross The Ages fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,03802
$ 0,03802$ 0,03802

$ 0,04071
$ 0,04071$ 0,04071

$ 0,4637
$ 0,4637$ 0,4637

+%0,36

-%1,95

-%22,63

CTA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,36M
$ 19,36M$ 19,36M

$ 149,18K
$ 149,18K$ 149,18K

500,00M
500,00M 500,00M

Cross The Ages (CTA) Nedir?

Cross The Ages, her şeyden önce sanal ve gerçek dünyaları harmanlayan deneyimsel bir ekosistemin temelini oluşturan fütüristik bir fantezi ile bilimkurgu destansı bir anlatıya dayanmakta olan bir multimedya Fikri Mülkiyettir (IP). CTA ekosistemi oyun, E-spor, animasyon, koleksiyon ürünlerinin yanı sıra Artellium'un sanal oyun dünyasına yapılan yatırımın gerçek dünyada temiz enerji üretimi yoluyla yenilenebilir enerji dönüşümüne dönüşebileceği temel bir oyun yatırım modelini de içerecektir.

Cross The Ages, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cross The Ages yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CTA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Cross The Ages hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Cross The Ages satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Cross The Ages Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cross The Ages, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CTA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cross The Ages fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Cross The Ages Fiyat Geçmişi

CTA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CTA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Cross The Ages fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Cross The Ages (CTA) Token Ekonomisi

Cross The Ages (CTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Cross The Ages (CTA) Satın Alma

Nasıl Cross The Ages satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Cross The Ages Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTA / VND
1.018,9168
1 CTA / AUD
A$0,0596288
1 CTA / GBP
0,02904
1 CTA / EUR
0,0332992
1 CTA / USD
$0,03872
1 CTA / MYR
RM0,1637856
1 CTA / TRY
1,5751296
1 CTA / JPY
¥5,69184
1 CTA / ARS
ARS$52,324272
1 CTA / RUB
3,0794016
1 CTA / INR
3,3748352
1 CTA / IDR
Rp634,7539968
1 CTA / KRW
53,5544064
1 CTA / PHP
2,2279488
1 CTA / EGP
￡E.1,8550752
1 CTA / BRL
R$0,2145088
1 CTA / CAD
C$0,0530464
1 CTA / BDT
4,6742784
1 CTA / NGN
58,577552
1 CTA / UAH
1,5979744
1 CTA / VES
Bs4,76256
1 CTA / CLP
$37,5584
1 CTA / PKR
Rs10,8489568
1 CTA / KZT
20,750048
1 CTA / THB
฿1,2568512
1 CTA / TWD
NT$1,155792
1 CTA / AED
د.إ0,1421024
1 CTA / CHF
Fr0,030976
1 CTA / HKD
HK$0,3035648
1 CTA / MAD
.د.م0,3500288
1 CTA / MXN
$0,7290976
1 CTA / PLN
0,1424896
1 CTA / RON
лв0,1695936
1 CTA / SEK
kr0,373648
1 CTA / BGN
лв0,0650496
1 CTA / HUF
Ft13,3103872
1 CTA / CZK
0,8212512
1 CTA / KWD
د.ك0,01173216
1 CTA / ILS
0,1320352

Cross The Ages Kaynağı

Cross The Ages hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Cross The Ages Websitesi
Blok Gezgini

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