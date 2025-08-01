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Harvest Finance Fiyatı(FARM)

Harvest Finance (FARM) Canlı Fiyat Grafiği

$27,83
$27,83$27,83
+%1,161D
USD

FARM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Harvest Finance (FARM), şu anda 27,83 USD fiyatından işlem görmektedir ve 18,71M USD piyasa değerine sahiptir. FARM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Harvest Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 321,65K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,16
Harvest Finance 24 saatlik fiyat değişimi
672,18K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FARM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FARM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FARM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Harvest Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,3191+%1,16
30 Gün$ +2,53+%10,00
60 Gün$ -2,71-%8,88
90 Gün$ -2,2-%7,33
Bugünkü Harvest Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, FARM, $ +0,3191 (+%1,16) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Harvest Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +2,53 (+%10,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Harvest Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FARM değişimi $ -2,71 (-%8,88) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Harvest Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -2,2 (-%7,33) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FARM Fiyat Bilgisi

En güncel Harvest Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 26,94
$ 26,94$ 26,94

$ 27,99
$ 27,99$ 27,99

$ 490,86
$ 490,86$ 490,86

+%0,17

+%1,16

-%9,62

FARM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,71M
$ 18,71M$ 18,71M

$ 321,65K
$ 321,65K$ 321,65K

672,18K
672,18K 672,18K

Harvest Finance (FARM) Nedir?

Harvest, en yeni DeFi protokollerinden elde edilebilecek en yüksek verimi otomatik olarak toplamak ve en son farming tekniklerini kullanarak alınan verimi optimize etmek için tanımlanmıştır. FARM, Harvest için yönetişim tokenidir. FARM sahiplerinin FARM operasyonel hazinesi için teklifleri oylayabileceği ve Harvest operasyonlarından %5 ücret alabileceği iddia edilmektedir.

Harvest Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Harvest Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FARM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Harvest Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Harvest Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Harvest Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Harvest Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FARM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Harvest Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Harvest Finance Fiyat Geçmişi

FARM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FARM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Harvest Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Harvest Finance (FARM) Token Ekonomisi

Harvest Finance (FARM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FARM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Harvest Finance (FARM) Satın Alma

Nasıl Harvest Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Harvest Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FARM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FARM / VND
732.346,45
1 FARM / AUD
A$42,8582
1 FARM / GBP
20,8725
1 FARM / EUR
23,9338
1 FARM / USD
$27,83
1 FARM / MYR
RM117,9992
1 FARM / TRY
1.131,8461
1 FARM / JPY
¥4.091,01
1 FARM / ARS
ARS$37.709,9283
1 FARM / RUB
2.218,8859
1 FARM / INR
2.429,0024
1 FARM / IDR
Rp456.229,4352
1 FARM / KRW
38.545,6632
1 FARM / PHP
1.603,5646
1 FARM / EGP
￡E.1.336,9532
1 FARM / BRL
R$153,8999
1 FARM / CAD
C$38,1271
1 FARM / BDT
3.359,6376
1 FARM / NGN
42.102,6155
1 FARM / UAH
1.148,5441
1 FARM / VES
Bs3.423,09
1 FARM / CLP
$26.995,1
1 FARM / PKR
Rs7.797,6877
1 FARM / KZT
14.914,097
1 FARM / THB
฿905,0316
1 FARM / TWD
NT$829,8906
1 FARM / AED
د.إ102,1361
1 FARM / CHF
Fr22,264
1 FARM / HKD
HK$218,1872
1 FARM / MAD
.د.م251,5832
1 FARM / MXN
$525,1521
1 FARM / PLN
102,6927
1 FARM / RON
лв122,1737
1 FARM / SEK
kr269,1161
1 FARM / BGN
лв46,7544
1 FARM / HUF
Ft9.596,3406
1 FARM / CZK
591,9441
1 FARM / KWD
د.ك8,43249
1 FARM / ILS
94,9003

Harvest Finance Kaynağı

Harvest Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Harvest Finance Websitesi
Blok Gezgini

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