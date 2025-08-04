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Flex Ungovernance Fiyatı(FLX)

Flex Ungovernance (FLX) Canlı Fiyat Grafiği

$2,412
$2,412$2,412
+%8,451D
USD

FLX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Flex Ungovernance (FLX), şu anda 2,412 USD fiyatından işlem görmektedir ve 467,44K USD piyasa değerine sahiptir. FLX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Flex Ungovernance Ana Piyasa Performansı:

$ 53,12K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,45
Flex Ungovernance 24 saatlik fiyat değişimi
193,80K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FLX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FLX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

FLX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Flex Ungovernance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,18793+%8,45
30 Gün$ -0,366-%13,18
60 Gün$ -1,248-%34,10
90 Gün$ -0,362-%13,05
Bugünkü Flex Ungovernance Fiyatı Değişimi

Bugün, FLX, $ +0,18793 (+%8,45) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Flex Ungovernance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,366 (-%13,18) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Flex Ungovernance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, FLX değişimi $ -1,248 (-%34,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Flex Ungovernance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,362 (-%13,05) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

FLX Fiyat Bilgisi

En güncel Flex Ungovernance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,109
$ 2,109$ 2,109

$ 2,514
$ 2,514$ 2,514

$ 949,59
$ 949,59$ 949,59

+%4,19

+%8,45

-%25,86

FLX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 467,44K
$ 467,44K$ 467,44K

$ 53,12K
$ 53,12K$ 53,12K

193,80K
193,80K 193,80K

Flex Ungovernance (FLX) Nedir?

RAI sistemi, Reflexer "yönetişim-olmayan" token, FLX aracılığıyla merkeziyetsiz güvenlik teşviklerine sahip olacaktır. "Yönetilemezlik" ilkesi, insan kontrolünü RAI sisteminden aşamalı olarak kaldırma ve böylece onu sosyal olarak ölçeklenebilir hale getirme arzumuzdan kaynaklanmaktadır.

Flex Ungovernance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Flex Ungovernance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- FLX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Flex Ungovernance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Flex Ungovernance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Flex Ungovernance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Flex Ungovernance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FLX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Flex Ungovernance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Flex Ungovernance Fiyat Geçmişi

FLX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FLX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Flex Ungovernance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Flex Ungovernance (FLX) Token Ekonomisi

Flex Ungovernance (FLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Flex Ungovernance (FLX) Satın Alma

Nasıl Flex Ungovernance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Flex Ungovernance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

FLX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLX / VND
63.471,78
1 FLX / AUD
A$3,71448
1 FLX / GBP
1,809
1 FLX / EUR
2,07432
1 FLX / USD
$2,412
1 FLX / MYR
RM10,20276
1 FLX / TRY
98,09604
1 FLX / JPY
¥354,564
1 FLX / ARS
ARS$3.290,571
1 FLX / RUB
191,72988
1 FLX / INR
211,00176
1 FLX / IDR
Rp39.540,97728
1 FLX / KRW
3.336,08544
1 FLX / PHP
138,66588
1 FLX / EGP
￡E.117,31968
1 FLX / BRL
R$13,41072
1 FLX / CAD
C$3,30444
1 FLX / BDT
291,17664
1 FLX / NGN
3.648,9942
1 FLX / UAH
99,54324
1 FLX / VES
Bs296,676
1 FLX / CLP
$2.339,64
1 FLX / PKR
Rs675,81828
1 FLX / KZT
1.292,5908
1 FLX / THB
฿78,36588
1 FLX / TWD
NT$71,9982
1 FLX / AED
د.إ8,85204
1 FLX / CHF
Fr1,9296
1 FLX / HKD
HK$18,91008
1 FLX / MAD
.د.م21,80448
1 FLX / MXN
$45,49032
1 FLX / PLN
8,90028
1 FLX / RON
лв10,56456
1 FLX / SEK
kr23,29992
1 FLX / BGN
лв4,07628
1 FLX / HUF
Ft830,5722
1 FLX / CZK
51,23088
1 FLX / KWD
د.ك0,73566
1 FLX / ILS
8,22492

Flex Ungovernance Kaynağı

Flex Ungovernance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Flex Ungovernance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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FLX
FLX
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1 FLX = 2,412 USD

Al-Sat

FLXUSDT
$2,412
$2,412$2,412
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