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Green Bitcoin Fiyatı(GREENBTC)

Green Bitcoin (GREENBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03271
$0,03271$0,03271
-%0,061D
USD

GREENBTC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Green Bitcoin (GREENBTC), şu anda 0,03271 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GREENBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Green Bitcoin Ana Piyasa Performansı:

$ 63,76K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
Green Bitcoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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GREENBTC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Green Bitcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000196-%0,06
30 Gün$ -0,02149-%39,65
60 Gün$ -0,03909-%54,45
90 Gün$ -0,05359-%62,10
Bugünkü Green Bitcoin Fiyatı Değişimi

Bugün, GREENBTC, $ -0,0000196 (-%0,06) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Green Bitcoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,02149 (-%39,65) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Green Bitcoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GREENBTC değişimi $ -0,03909 (-%54,45) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Green Bitcoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,05359 (-%62,10) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GREENBTC Fiyat Bilgisi

En güncel Green Bitcoin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,03232
$ 0,03232$ 0,03232

$ 0,03339
$ 0,03339$ 0,03339

$ 1,885
$ 1,885$ 1,885

-%0,46

-%0,06

+%0,30

GREENBTC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 63,76K
$ 63,76K$ 63,76K

0,00
0,00 0,00

Green Bitcoin (GREENBTC) Nedir?

Green Bitcoin, sahiplerine devrim niteliğinde bir oyunlaştırılmış yeşil stake etme mekanizması aracılığıyla stake etmeye katılma imkanı veren yeni bir kripto para türüdür.

Green Bitcoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Green Bitcoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GREENBTC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Green Bitcoin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Green Bitcoin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Green Bitcoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Green Bitcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GREENBTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Green Bitcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Green Bitcoin Fiyat Geçmişi

GREENBTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GREENBTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Green Bitcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Green Bitcoin (GREENBTC) Token Ekonomisi

Green Bitcoin (GREENBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GREENBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Green Bitcoin (GREENBTC) Satın Alma

Nasıl Green Bitcoin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Green Bitcoin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GREENBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GREENBTC / VND
860,76365
1 GREENBTC / AUD
A$0,0503734
1 GREENBTC / GBP
0,0245325
1 GREENBTC / EUR
0,0281306
1 GREENBTC / USD
$0,03271
1 GREENBTC / MYR
RM0,1383633
1 GREENBTC / TRY
1,3306428
1 GREENBTC / JPY
¥4,80837
1 GREENBTC / ARS
ARS$44,2026585
1 GREENBTC / RUB
2,6014263
1 GREENBTC / INR
2,8542746
1 GREENBTC / IDR
Rp536,2294224
1 GREENBTC / KRW
45,3046584
1 GREENBTC / PHP
1,8818063
1 GREENBTC / EGP
￡E.1,5674632
1 GREENBTC / BRL
R$0,1812134
1 GREENBTC / CAD
C$0,0448127
1 GREENBTC / BDT
3,9487512
1 GREENBTC / NGN
49,4853235
1 GREENBTC / UAH
1,3499417
1 GREENBTC / VES
Bs4,02333
1 GREENBTC / CLP
$31,7287
1 GREENBTC / PKR
Rs9,1650149
1 GREENBTC / KZT
17,529289
1 GREENBTC / THB
฿1,0617666
1 GREENBTC / TWD
NT$0,9760664
1 GREENBTC / AED
د.إ0,1200457
1 GREENBTC / CHF
Fr0,026168
1 GREENBTC / HKD
HK$0,2564464
1 GREENBTC / MAD
.د.م0,2956984
1 GREENBTC / MXN
$0,6162564
1 GREENBTC / PLN
0,1203728
1 GREENBTC / RON
лв0,1432698
1 GREENBTC / SEK
kr0,3156515
1 GREENBTC / BGN
лв0,0549528
1 GREENBTC / HUF
Ft11,2519129
1 GREENBTC / CZK
0,6941062
1 GREENBTC / KWD
د.ك0,00991113
1 GREENBTC / ILS
0,1115411

Green Bitcoin Kaynağı

Green Bitcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Green Bitcoin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GREENBTC
GREENBTC
USD
USD

1 GREENBTC = 0,03271 USD

Al-Sat

GREENBTCUSDT
$0,03271
$0,03271$0,03271
+%1,11

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