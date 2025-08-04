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Story Fiyatı(IP)

Story (IP) Canlı Fiyat Grafiği

$5,999
$5,999$5,999
-%2,641D
USD

IP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Story (IP), şu anda 5,997 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,77B USD piyasa değerine sahiptir. IP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Story Ana Piyasa Performansı:

$ 2,02M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,64
Story 24 saatlik fiyat değişimi
295,35M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki IP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

IP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Story fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,16267-%2,64
30 Gün$ +3,099+%106,93
60 Gün$ +1,932+%47,52
90 Gün$ +2,291+%61,81
Bugünkü Story Fiyatı Değişimi

Bugün, IP, $ -0,16267 (-%2,64) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Story 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +3,099 (+%106,93) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Story 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, IP değişimi $ +1,932 (+%47,52) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Story 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,291 (+%61,81) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

IP Fiyat Bilgisi

En güncel Story fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 5,936
$ 5,936$ 5,936

$ 6,248
$ 6,248$ 6,248

$ 9
$ 9$ 9

-%0,29

-%2,64

+%6,76

IP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,77B
$ 1,77B$ 1,77B

$ 2,02M
$ 2,02M$ 2,02M

295,35M
295,35M 295,35M

Story (IP) Nedir?

Story Network, EVM ve Cosmos SDK ile en iyi sonuçları elde eden, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir katman 1 blok zinciridir. Derin yürütme katmanı optimizasyonlarının yanı sıra %100 EVM uyumludur. Bu, IP gibi karmaşık veri yapılarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işlemek için özel olarak oluşturulmuş grafik veri yapılarını destekler. Bunu ise IP grafikleri gibi karmaşık veri yapılarını marjinal maliyetlerle saniyeler içinde geçmek için önceden derlenmiş ilkelleri kullanarak, hızlı sonuçlandırma ve ucuz işlemler sağlamak için yüksek verimli bir konsensüs katmanı temelinde yapar. Story'nin "Proof-of-Creativity" Protokolü, Story Network üzerinde yerel olarak konuşlandırılmış bir akıllı sözleşme protokolüdür ve herhangi bir içerik üreticisinin IP'sini Story'ye aktarmasına olanak tanır. İçerik üreticiler, fikri mülkiyetlerini protokol üzerinde "IP Varlıkları" olarak kaydedebilirler. IP Varlıkları (IPA), protokoldeki temel programlanabilir IP meta verileridir.

Story, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Story yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- IP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Story hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Story satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Story Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Story, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Story fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Story Fiyat Geçmişi

IP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Story fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Story (IP) Token Ekonomisi

Story (IP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Story (IP) Satın Alma

Nasıl Story satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Story Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

IP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IP / VND
157.811,055
1 IP / AUD
A$9,23538
1 IP / GBP
4,49775
1 IP / EUR
5,15742
1 IP / USD
$5,997
1 IP / MYR
RM25,36731
1 IP / TRY
243,95796
1 IP / JPY
¥881,559
1 IP / ARS
ARS$8.104,04595
1 IP / RUB
476,94141
1 IP / INR
523,29822
1 IP / IDR
Rp98.311,45968
1 IP / KRW
8.306,08488
1 IP / PHP
344,88747
1 IP / EGP
￡E.287,37624
1 IP / BRL
R$33,22338
1 IP / CAD
C$8,21589
1 IP / BDT
723,95784
1 IP / NGN
9.072,56145
1 IP / UAH
247,49619
1 IP / VES
Bs737,631
1 IP / CLP
$5.817,09
1 IP / PKR
Rs1.680,29943
1 IP / KZT
3.213,7923
1 IP / THB
฿194,66262
1 IP / TWD
NT$178,89051
1 IP / AED
د.إ22,00899
1 IP / CHF
Fr4,7976
1 IP / HKD
HK$47,07645
1 IP / MAD
.د.م54,21288
1 IP / MXN
$112,98348
1 IP / PLN
22,06896
1 IP / RON
лв26,26686
1 IP / SEK
kr57,87105
1 IP / BGN
лв10,07496
1 IP / HUF
Ft2.062,18839
1 IP / CZK
127,25634
1 IP / KWD
د.ك1,817091
1 IP / ILS
20,44977

Story Kaynağı

Story hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Story Websitesi
Blok Gezgini

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