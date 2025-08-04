Story (IP) Nedir?

Story Network, EVM ve Cosmos SDK ile en iyi sonuçları elde eden, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir katman 1 blok zinciridir. Derin yürütme katmanı optimizasyonlarının yanı sıra %100 EVM uyumludur. Bu, IP gibi karmaşık veri yapılarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işlemek için özel olarak oluşturulmuş grafik veri yapılarını destekler. Bunu ise IP grafikleri gibi karmaşık veri yapılarını marjinal maliyetlerle saniyeler içinde geçmek için önceden derlenmiş ilkelleri kullanarak, hızlı sonuçlandırma ve ucuz işlemler sağlamak için yüksek verimli bir konsensüs katmanı temelinde yapar. Story'nin "Proof-of-Creativity" Protokolü, Story Network üzerinde yerel olarak konuşlandırılmış bir akıllı sözleşme protokolüdür ve herhangi bir içerik üreticisinin IP'sini Story'ye aktarmasına olanak tanır. İçerik üreticiler, fikri mülkiyetlerini protokol üzerinde "IP Varlıkları" olarak kaydedebilirler. IP Varlıkları (IPA), protokoldeki temel programlanabilir IP meta verileridir.

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Story Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Story, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Story fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Story Fiyat Geçmişi

IP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Story fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Story (IP) Token Ekonomisi

Story (IP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Story (IP) Satın Alma

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IP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IP / VND ₫ 157.811,055 1 IP / AUD A$ 9,23538 1 IP / GBP ￡ 4,49775 1 IP / EUR € 5,15742 1 IP / USD $ 5,997 1 IP / MYR RM 25,36731 1 IP / TRY ₺ 243,95796 1 IP / JPY ¥ 881,559 1 IP / ARS ARS$ 8.104,04595 1 IP / RUB ₽ 476,94141 1 IP / INR ₹ 523,29822 1 IP / IDR Rp 98.311,45968 1 IP / KRW ₩ 8.306,08488 1 IP / PHP ₱ 344,88747 1 IP / EGP ￡E. 287,37624 1 IP / BRL R$ 33,22338 1 IP / CAD C$ 8,21589 1 IP / BDT ৳ 723,95784 1 IP / NGN ₦ 9.072,56145 1 IP / UAH ₴ 247,49619 1 IP / VES Bs 737,631 1 IP / CLP $ 5.817,09 1 IP / PKR Rs 1.680,29943 1 IP / KZT ₸ 3.213,7923 1 IP / THB ฿ 194,66262 1 IP / TWD NT$ 178,89051 1 IP / AED د.إ 22,00899 1 IP / CHF Fr 4,7976 1 IP / HKD HK$ 47,07645 1 IP / MAD .د.م 54,21288 1 IP / MXN $ 112,98348 1 IP / PLN zł 22,06896 1 IP / RON лв 26,26686 1 IP / SEK kr 57,87105 1 IP / BGN лв 10,07496 1 IP / HUF Ft 2.062,18839 1 IP / CZK Kč 127,25634 1 IP / KWD د.ك 1,817091 1 IP / ILS ₪ 20,44977

Story Kaynağı

Story hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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