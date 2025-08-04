Ithaca Protocol (ITHACA) Nedir?

Ithaca, profesyonel ve bireysel kullanıcılar için zaman ve olay ufukları arasında optimum risk paylaşımının yanı sıra herhangi bir dayanak üzerinde eksiksiz opsiyon, opsiyon stratejisi, yapılandırılmış ürün pazarları oluşturmak ve pazarlamak için modüler merkeziyetsiz altyapı sağlayan Gözetimsiz, Birleştirilebilir Opsiyon Protokolüdür.

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Ithaca Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

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Ithaca Protocol Fiyat Geçmişi

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Ithaca Protocol (ITHACA) Token Ekonomisi

Ithaca Protocol (ITHACA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ITHACA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ithaca Protocol (ITHACA) Satın Alma

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ITHACA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ITHACA / VND ₫ 198,78351 1 ITHACA / AUD A$ 0,01163316 1 ITHACA / GBP ￡ 0,0056655 1 ITHACA / EUR € 0,00649644 1 ITHACA / USD $ 0,007554 1 ITHACA / MYR RM 0,03195342 1 ITHACA / TRY ₺ 0,30722118 1 ITHACA / JPY ¥ 1,110438 1 ITHACA / ARS ARS$ 10,3055445 1 ITHACA / RUB ₽ 0,60046746 1 ITHACA / INR ₹ 0,66074838 1 ITHACA / IDR Rp 123,83604576 1 ITHACA / KRW ₩ 10,44808848 1 ITHACA / PHP ₱ 0,43420392 1 ITHACA / EGP ￡E. 0,36742656 1 ITHACA / BRL R$ 0,04200024 1 ITHACA / CAD C$ 0,01034898 1 ITHACA / BDT ৳ 0,91191888 1 ITHACA / NGN ₦ 11,4280689 1 ITHACA / UAH ₴ 0,31175358 1 ITHACA / VES Bs 0,929142 1 ITHACA / CLP $ 7,32738 1 ITHACA / PKR Rs 2,11655526 1 ITHACA / KZT ₸ 4,0481886 1 ITHACA / THB ฿ 0,24542946 1 ITHACA / TWD NT$ 0,22571352 1 ITHACA / AED د.إ 0,02772318 1 ITHACA / CHF Fr 0,0060432 1 ITHACA / HKD HK$ 0,05922336 1 ITHACA / MAD .د.م 0,06828816 1 ITHACA / MXN $ 0,14231736 1 ITHACA / PLN zł 0,02787426 1 ITHACA / RON лв 0,03308652 1 ITHACA / SEK kr 0,07297164 1 ITHACA / BGN лв 0,01276626 1 ITHACA / HUF Ft 2,60031342 1 ITHACA / CZK Kč 0,16037142 1 ITHACA / KWD د.ك 0,00230397 1 ITHACA / ILS ₪ 0,02583468

Ithaca Protocol Kaynağı

Ithaca Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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