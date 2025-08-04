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Invest Zone Fiyatı(IVFUN)

Invest Zone (IVFUN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0003766
$0,0003766$0,0003766
+%0,391D
USD

IVFUN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Invest Zone (IVFUN), şu anda 0,0003766 USD fiyatından işlem görmektedir ve 354,09K USD piyasa değerine sahiptir. IVFUN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Invest Zone Ana Piyasa Performansı:

$ 163,03 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,39
Invest Zone 24 saatlik fiyat değişimi
940,22M USD
Dolaşımdaki arz

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IVFUN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Invest Zone fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000001463+%0,39
30 Gün$ -0,0000085-%2,21
60 Gün$ -0,0000556-%12,87
90 Gün$ -0,00012-%24,17
Bugünkü Invest Zone Fiyatı Değişimi

Bugün, IVFUN, $ +0,000001463 (+%0,39) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Invest Zone 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000085 (-%2,21) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Invest Zone 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, IVFUN değişimi $ -0,0000556 (-%12,87) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Invest Zone 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00012 (-%24,17) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

IVFUN Fiyat Bilgisi

En güncel Invest Zone fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0003651
$ 0,0003651$ 0,0003651

$ 0,000387
$ 0,000387$ 0,000387

$ 0,04011
$ 0,04011$ 0,04011

%0,00

+%0,39

-%3,04

IVFUN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 354,09K
$ 354,09K$ 354,09K

$ 163,03
$ 163,03$ 163,03

940,22M
940,22M 940,22M

Invest Zone (IVFUN) Nedir?

IVfun - blok zincirdeki en eğlenceli token! Eğlence severler tarafından desteklenen ve saf neşe ile güçlendirilmiş, farklı bir dokunuşa sahip kripto.

Invest Zone, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Invest Zone yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- IVFUN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Invest Zone hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Invest Zone satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Invest Zone Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Invest Zone, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IVFUN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Invest Zone fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Invest Zone Fiyat Geçmişi

IVFUN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IVFUN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Invest Zone fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Invest Zone (IVFUN) Token Ekonomisi

Invest Zone (IVFUN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IVFUN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Invest Zone (IVFUN) Satın Alma

Nasıl Invest Zone satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Invest Zone Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

IVFUN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IVFUN / VND
9,910229
1 IVFUN / AUD
A$0,000579964
1 IVFUN / GBP
0,00028245
1 IVFUN / EUR
0,000323876
1 IVFUN / USD
$0,0003766
1 IVFUN / MYR
RM0,001593018
1 IVFUN / TRY
0,015320088
1 IVFUN / JPY
¥0,0553602
1 IVFUN / ARS
ARS$0,50891841
1 IVFUN / RUB
0,02995853
1 IVFUN / INR
0,032880946
1 IVFUN / IDR
Rp6,173769504
1 IVFUN / KRW
0,521606064
1 IVFUN / PHP
0,0216545
1 IVFUN / EGP
￡E.0,018042906
1 IVFUN / BRL
R$0,00209013
1 IVFUN / CAD
C$0,000515942
1 IVFUN / BDT
0,045463152
1 IVFUN / NGN
0,56973931
1 IVFUN / UAH
0,015542282
1 IVFUN / VES
Bs0,0463218
1 IVFUN / CLP
$0,365302
1 IVFUN / PKR
Rs0,105519554
1 IVFUN / KZT
0,20181994
1 IVFUN / THB
฿0,012224436
1 IVFUN / TWD
NT$0,011237744
1 IVFUN / AED
د.إ0,001382122
1 IVFUN / CHF
Fr0,00030128
1 IVFUN / HKD
HK$0,002952544
1 IVFUN / MAD
.د.م0,003404464
1 IVFUN / MXN
$0,007095144
1 IVFUN / PLN
0,001385888
1 IVFUN / RON
лв0,001649508
1 IVFUN / SEK
kr0,00363419
1 IVFUN / BGN
лв0,000632688
1 IVFUN / HUF
Ft0,129501442
1 IVFUN / CZK
0,007991452
1 IVFUN / KWD
د.ك0,0001141098
1 IVFUN / ILS
0,001284206

Invest Zone Kaynağı

Invest Zone hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Invest Zone Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

IVFUN
IVFUN
USD
USD

1 IVFUN = 0,0003766 USD

Al-Sat

IVFUNUSDT
$0,0003766
$0,0003766$0,0003766
+%2,33

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