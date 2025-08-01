Kiba Inu (KIBA) Nedir?

Kiba Inu, alanındaki en güvenli Dex ve Launchpad'i inşa ederek meme coinlere bütünlüğünü geri kazandırıyor. KibaSwap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools ve KibaReports swaplarımızı halihazırda içeriyor.

Kiba Inu, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kiba Inu yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Kiba Inu Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kiba Inu, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KIBA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kiba Inu fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kiba Inu Fiyat Geçmişi

KIBA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KIBA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kiba Inu fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kiba Inu (KIBA) Token Ekonomisi

Kiba Inu (KIBA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KIBA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kiba Inu (KIBA) Satın Alma

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KIBA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KIBA / VND ₫ 0,019388892 1 KIBA / AUD A$ 0,000001134672 1 KIBA / GBP ￡ 0,0000005526 1 KIBA / EUR € 0,000000633648 1 KIBA / USD $ 0,0000007368 1 KIBA / MYR RM 0,000003124032 1 KIBA / TRY ₺ 0,000029965656 1 KIBA / JPY ¥ 0,0001083096 1 KIBA / ARS ARS$ 0,000997015656 1 KIBA / RUB ₽ 0,00005868612 1 KIBA / INR ₹ 0,000064278432 1 KIBA / IDR Rp 0,012078686592 1 KIBA / KRW ₩ 0,001020497472 1 KIBA / PHP ₱ 0,00004240284 1 KIBA / EGP ￡E. 0,000035359032 1 KIBA / BRL R$ 0,000004074504 1 KIBA / CAD C$ 0,000001009416 1 KIBA / BDT ৳ 0,000088946496 1 KIBA / NGN ₦ 0,00111466788 1 KIBA / UAH ₴ 0,000030407736 1 KIBA / VES Bs 0,0000906264 1 KIBA / CLP $ 0,000714696 1 KIBA / PKR Rs 0,000206443992 1 KIBA / KZT ₸ 0,00039485112 1 KIBA / THB ฿ 0,000023946 1 KIBA / TWD NT$ 0,000022008216 1 KIBA / AED د.إ 0,000002704056 1 KIBA / CHF Fr 0,00000058944 1 KIBA / HKD HK$ 0,000005776512 1 KIBA / MAD .د.م 0,000006660672 1 KIBA / MXN $ 0,00001388868 1 KIBA / PLN zł 0,000002718792 1 KIBA / RON лв 0,000003234552 1 KIBA / SEK kr 0,000007124856 1 KIBA / BGN лв 0,000001237824 1 KIBA / HUF Ft 0,000253886544 1 KIBA / CZK Kč 0,000015664368 1 KIBA / KWD د.ك 0,0000002232504 1 KIBA / ILS ₪ 0,000002512488

Kiba Inu Kaynağı

Kiba Inu hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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