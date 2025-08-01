Wise Monkey (MONKY) Nedir?

Wise Monkey ($MONKY), dünya çapında tanınan "Üç Bilge Maymun" deyişinden esinlenen bir meme coindir: Kötülüğü Görme, Kötülüğü Duyma, Kötülüğü Konuşma.

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Wise Monkey Fiyat Geleceği Tahmini

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Wise Monkey Fiyat Geçmişi

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Wise Monkey (MONKY) Token Ekonomisi

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Wise Monkey (MONKY) Satın Alma

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MONKY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MONKY / VND ₫ 0,021230942 1 MONKY / AUD A$ 0,000001242472 1 MONKY / GBP ￡ 0,0000006051 1 MONKY / EUR € 0,000000693848 1 MONKY / USD $ 0,0000008068 1 MONKY / MYR RM 0,000003420832 1 MONKY / TRY ₺ 0,000032820624 1 MONKY / JPY ¥ 0,0001185996 1 MONKY / ARS ARS$ 0,001091737556 1 MONKY / RUB ₽ 0,000064213212 1 MONKY / INR ₹ 0,000070361028 1 MONKY / IDR Rp 0,013226227392 1 MONKY / KRW ₩ 0,001115901216 1 MONKY / PHP ₱ 0,00004643134 1 MONKY / EGP ￡E. 0,000038702196 1 MONKY / BRL R$ 0,000004469672 1 MONKY / CAD C$ 0,000001105316 1 MONKY / BDT ৳ 0,000097396896 1 MONKY / NGN ₦ 0,00122056738 1 MONKY / UAH ₴ 0,000033296636 1 MONKY / VES Bs 0,0000992364 1 MONKY / CLP $ 0,000782596 1 MONKY / PKR Rs 0,000226057292 1 MONKY / KZT ₸ 0,00043236412 1 MONKY / THB ฿ 0,000026196796 1 MONKY / TWD NT$ 0,000024099116 1 MONKY / AED د.إ 0,000002960956 1 MONKY / CHF Fr 0,00000064544 1 MONKY / HKD HK$ 0,000006325312 1 MONKY / MAD .د.م 0,000007293472 1 MONKY / MXN $ 0,000015200112 1 MONKY / PLN zł 0,000002969024 1 MONKY / RON лв 0,000003533784 1 MONKY / SEK kr 0,000007793688 1 MONKY / BGN лв 0,000001355424 1 MONKY / HUF Ft 0,000277627948 1 MONKY / CZK Kč 0,000017136432 1 MONKY / KWD د.ك 0,0000002444604 1 MONKY / ILS ₪ 0,000002751188

Wise Monkey Kaynağı

Wise Monkey hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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