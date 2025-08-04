Net Zero Climate (NZC) Nedir?

İklim krizi yoğunlaştıkça, karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan gönüllü projeler artmakta ve bu da karbon kredisi piyasasının büyümesine yol açmaktadır. GESIA projesi, karbon emilimi ve azaltım faaliyetlerinde şeffaflığı artırmak için blok zinciri mainnet'i tanıttı ve 2024 yılının 4. çeyreğinde NZC tokeni ve bir karbon kredisi borsası başlatmayı planlıyor. NZC tokeni, BNB Zincirinde alım satım ve GESIA Zincirinde karbon kredisi alım satımı için kullanılacaktır. Ayrıca, Karbon Canavarı bağış uygulaması 2024 yılının 2. çeyreğinde başlatıldı ve karbon sertifikasyon cüzdanı 2024 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek ve kullanıcıların karbon kredilerini tokenleştirmesine ve depolamasına olanak tanıyacak. GESIA X Karbon Borsası, tokenleştirilmiş karbon kredilerinin alım satımını mümkün kılarak 2024 yılının 4. çeyreğinde faaliyete geçecektir.

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Net Zero Climate Fiyat Geleceği Tahmini

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Net Zero Climate Fiyat Geçmişi

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Net Zero Climate (NZC) Token Ekonomisi

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NZC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NZC / VND ₫ 536.03655 1 NZC / AUD A$ 0.0313698 1 NZC / GBP ￡ 0.0152775 1 NZC / EUR € 0.0175182 1 NZC / USD $ 0.02037 1 NZC / MYR RM 0.0861651 1 NZC / TRY ₺ 0.8284479 1 NZC / JPY ¥ 2.99439 1 NZC / ARS ARS$ 27.5269995 1 NZC / RUB ₽ 1.6200261 1 NZC / INR ₹ 1.7787084 1 NZC / IDR Rp 333.9343728 1 NZC / KRW ₩ 28.1741544 1 NZC / PHP ₱ 1.1700528 1 NZC / EGP ￡E. 0.9763341 1 NZC / BRL R$ 0.1130535 1 NZC / CAD C$ 0.0279069 1 NZC / BDT ৳ 2.4590664 1 NZC / NGN ₦ 30.8167545 1 NZC / UAH ₴ 0.8406699 1 NZC / VES Bs 2.50551 1 NZC / CLP $ 19.7589 1 NZC / PKR Rs 5.7074703 1 NZC / KZT ₸ 10.916283 1 NZC / THB ฿ 0.6610065 1 NZC / TWD NT$ 0.6078408 1 NZC / AED د.إ 0.0747579 1 NZC / CHF Fr 0.016296 1 NZC / HKD HK$ 0.1597008 1 NZC / MAD .د.م 0.1841448 1 NZC / MXN $ 0.3837708 1 NZC / PLN zł 0.0749616 1 NZC / RON лв 0.0892206 1 NZC / SEK kr 0.1965705 1 NZC / BGN лв 0.0342216 1 NZC / HUF Ft 7.0046319 1 NZC / CZK Kč 0.4322514 1 NZC / KWD د.ك 0.00617211 1 NZC / ILS ₪ 0.0694617

Net Zero Climate Kaynağı

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