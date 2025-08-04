Space Nation (OIK) Nedir?

Space Nation, oyun, yapay zekâ ve sürdürülebilir bir sanal ekonomiyi sorunsuz bir şekilde entegre eden yeni nesil metaverse'i sunarak eğlence endüstrisinde öncü bir güçtür. Metaverse kaçınılmazdır ve teknoloji ve içeriğin ötesinde, temeli basit, verimli ve istikrarlı bir ekonomik döngüye dayanır. Space Nation'ın vizyonunun merkezinde, oyuncuların ve yapay zekanın geniş, sürükleyici bir evrende bir arada var olduğu açık ve dinamik bir ekosistem kuran amiral gemisi Web3 MMORPG yer alıyor. Space Nation, birden fazla oyuna, transmedya hikaye anlatımına ve diğer medya formatlarına genişleyerek, yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapabilecek bir metaverse inşa etmeye ve sanal dünyalar için yeni bir ölçüt belirlemeye kendini adamıştır.

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Space Nation Fiyat Geleceği Tahmini

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Space Nation Fiyat Geçmişi

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Space Nation (OIK) Token Ekonomisi

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OIK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OIK / VND ₫ 1 319,17095 1 OIK / AUD A$ 0,0772002 1 OIK / GBP ￡ 0,0375975 1 OIK / EUR € 0,0431118 1 OIK / USD $ 0,05013 1 OIK / MYR RM 0,2120499 1 OIK / TRY ₺ 2,0387871 1 OIK / JPY ¥ 7,36911 1 OIK / ARS ARS$ 67,7431755 1 OIK / RUB ₽ 3,9868389 1 OIK / INR ₹ 4,3773516 1 OIK / IDR Rp 821,8031472 1 OIK / KRW ₩ 69,3358056 1 OIK / PHP ₱ 2,8794672 1 OIK / EGP ￡E. 2,4027309 1 OIK / BRL R$ 0,2782215 1 OIK / CAD C$ 0,0686781 1 OIK / BDT ৳ 6,0516936 1 OIK / NGN ₦ 75,8391705 1 OIK / UAH ₴ 2,0688651 1 OIK / VES Bs 6,16599 1 OIK / CLP $ 48,6261 1 OIK / PKR Rs 14,0459247 1 OIK / KZT ₸ 26,864667 1 OIK / THB ฿ 1,6267185 1 OIK / TWD NT$ 1,4958792 1 OIK / AED د.إ 0,1839771 1 OIK / CHF Fr 0,040104 1 OIK / HKD HK$ 0,3930192 1 OIK / MAD .د.م 0,4531752 1 OIK / MXN $ 0,9444492 1 OIK / PLN zł 0,1844784 1 OIK / RON лв 0,2195694 1 OIK / SEK kr 0,4837545 1 OIK / BGN лв 0,0842184 1 OIK / HUF Ft 17,2382031 1 OIK / CZK Kč 1,0637586 1 OIK / KWD د.ك 0,01518939 1 OIK / ILS ₪ 0,1709433

Space Nation Kaynağı

Space Nation hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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