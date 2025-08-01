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Pendle Fiyatı(PENDLE)

Pendle (PENDLE) Canlı Fiyat Grafiği

$3,992
$3,992$3,992
+%1,371D
USD

PENDLE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Pendle (PENDLE), şu anda 3,992 USD fiyatından işlem görmektedir ve 661,90M USD piyasa değerine sahiptir. PENDLE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pendle Ana Piyasa Performansı:

$ 5,26M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,37
Pendle 24 saatlik fiyat değişimi
165,81M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PENDLE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PENDLE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

PENDLE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pendle fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,05395+%1,37
30 Gün$ +0,627+%18,63
60 Gün$ -0,139-%3,37
90 Gün$ +0,793+%24,78
Bugünkü Pendle Fiyatı Değişimi

Bugün, PENDLE, $ +0,05395 (+%1,37) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pendle 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,627 (+%18,63) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pendle 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PENDLE değişimi $ -0,139 (-%3,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pendle 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,793 (+%24,78) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PENDLE Fiyat Bilgisi

En güncel Pendle fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,763
$ 3,763$ 3,763

$ 4,059
$ 4,059$ 4,059

$ 7,5305
$ 7,5305$ 7,5305

-%0,97

+%1,37

-%9,32

PENDLE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 661,90M
$ 661,90M$ 661,90M

$ 5,26M
$ 5,26M$ 5,26M

165,81M
165,81M 165,81M

Pendle (PENDLE) Nedir?

Pendle, bir AMM sisteminde tokenize edilmiş gelecekteki getirinin alım satımını sağlayan ilk protokoldür. Getiri yaratan varlıkların sahiplerine ek getiri üretme ve gelecekteki getiriyi önceden kilitleme fırsatı sunarken, yatırımcılara temel bir teminata ihtiyaç duymadan gelecekteki getiri akışlarına doğrudan maruz kalma imkanı sunmayı amaçlıyoruz.

Pendle, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pendle yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PENDLE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pendle hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pendle satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pendle Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pendle, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PENDLE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pendle fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pendle Fiyat Geçmişi

PENDLE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PENDLE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pendle fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pendle (PENDLE) Token Ekonomisi

Pendle (PENDLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PENDLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pendle (PENDLE) Satın Alma

Nasıl Pendle satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Pendle Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PENDLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PENDLE / VND
105.049,48
1 PENDLE / AUD
A$6,14768
1 PENDLE / GBP
2,994
1 PENDLE / EUR
3,43312
1 PENDLE / USD
$3,992
1 PENDLE / MYR
RM16,92608
1 PENDLE / TRY
162,39456
1 PENDLE / JPY
¥586,824
1 PENDLE / ARS
ARS$5.401,85464
1 PENDLE / RUB
317,64344
1 PENDLE / INR
347,98264
1 PENDLE / IDR
Rp65.442,61248
1 PENDLE / KRW
5.529,07968
1 PENDLE / PHP
229,61984
1 PENDLE / EGP
￡E.191,49624
1 PENDLE / BRL
R$22,07576
1 PENDLE / CAD
C$5,46904
1 PENDLE / BDT
481,91424
1 PENDLE / NGN
6.039,2972
1 PENDLE / UAH
164,74984
1 PENDLE / VES
Bs491,016
1 PENDLE / CLP
$3.872,24
1 PENDLE / PKR
Rs1.118,51848
1 PENDLE / KZT
2.139,3128
1 PENDLE / THB
฿129,58032
1 PENDLE / TWD
NT$119,20112
1 PENDLE / AED
د.إ14,65064
1 PENDLE / CHF
Fr3,1936
1 PENDLE / HKD
HK$31,29728
1 PENDLE / MAD
.د.م36,08768
1 PENDLE / MXN
$75,20928
1 PENDLE / PLN
14,69056
1 PENDLE / RON
лв17,48496
1 PENDLE / SEK
kr38,56272
1 PENDLE / BGN
лв6,70656
1 PENDLE / HUF
Ft1.373,68712
1 PENDLE / CZK
84,75016
1 PENDLE / KWD
د.ك1,209576
1 PENDLE / ILS
13,61272

Pendle Kaynağı

Pendle hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Pendle Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 3,992 USD

Al-Sat

PENDLEUSDT
$3,992
$3,992$3,992
+%5,74

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