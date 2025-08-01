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RWA Inc. Fiyatı(RWAINC)

RWA Inc. (RWAINC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01137
$0,01137$0,01137
+%2,241D
USD

RWAINC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

RWA Inc. (RWAINC), şu anda 0,01137 USD fiyatından işlem görmektedir ve 4,90M USD piyasa değerine sahiptir. RWAINC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RWA Inc. Ana Piyasa Performansı:

$ 19,91K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,24
RWA Inc. 24 saatlik fiyat değişimi
431,12M USD
Dolaşımdaki arz

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RWAINC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için RWA Inc. fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0002491+%2,24
30 Gün$ +0,00483+%73,85
60 Gün$ +0,00218+%23,72
90 Gün$ -0,00245-%17,73
Bugünkü RWA Inc. Fiyatı Değişimi

Bugün, RWAINC, $ +0,0002491 (+%2,24) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

RWA Inc. 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00483 (+%73,85) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

RWA Inc. 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RWAINC değişimi $ +0,00218 (+%23,72) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

RWA Inc. 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00245 (-%17,73) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RWAINC Fiyat Bilgisi

En güncel RWA Inc. fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01097
$ 0,01097$ 0,01097

$ 0,01178
$ 0,01178$ 0,01178

$ 0,1438
$ 0,1438$ 0,1438

-%0,09

+%2,24

-%3,89

RWAINC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,90M
$ 4,90M$ 4,90M

$ 19,91K
$ 19,91K$ 19,91K

431,12M
431,12M 431,12M

RWA Inc. (RWAINC) Nedir?

RWA Inc. dünyanın ilk uçtan uca Gerçek Dünya Varlığı tokenleştirme ve alım satım ekosistemidir. RWA Inc. hem bir RWA tokenleştirme hizmeti, hem bir RWA launchpad/stakingpad, RWA Borsası hem de küresel piyasada Gerçek Dünya Varlıklarının alım satımı için bir RWA pazar yeri inşa etmektedir. RWA Inc. şimdiden RWA Launchpad'i başlattı ve RWA Borsası Kasım 2024'te faaliyete geçecektir. Pazar yeri ise 2025 yılında faaliyete geçecektir.

RWA Inc., MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, RWA Inc. yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RWAINC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda RWA Inc. hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, RWA Inc. satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

RWA Inc. Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, RWA Inc., Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RWAINC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen RWA Inc. fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

RWA Inc. Fiyat Geçmişi

RWAINC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RWAINC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen RWA Inc. fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

RWA Inc. (RWAINC) Token Ekonomisi

RWA Inc. (RWAINC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RWAINC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

RWA Inc. (RWAINC) Satın Alma

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RWAINC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RWAINC / VND
299,20155
1 RWAINC / AUD
A$0,0175098
1 RWAINC / GBP
0,0085275
1 RWAINC / EUR
0,0097782
1 RWAINC / USD
$0,01137
1 RWAINC / MYR
RM0,0480951
1 RWAINC / TRY
0,4625316
1 RWAINC / JPY
¥1,67139
1 RWAINC / ARS
ARS$15,3855429
1 RWAINC / RUB
0,9045972
1 RWAINC / INR
0,9913503
1 RWAINC / IDR
Rp186,3934128
1 RWAINC / KRW
15,7260744
1 RWAINC / PHP
0,6540024
1 RWAINC / EGP
￡E.0,5449641
1 RWAINC / BRL
R$0,0629898
1 RWAINC / CAD
C$0,0155769
1 RWAINC / BDT
1,3725864
1 RWAINC / NGN
17,2011045
1 RWAINC / UAH
0,4692399
1 RWAINC / VES
Bs1,39851
1 RWAINC / CLP
$11,0289
1 RWAINC / PKR
Rs3,1857603
1 RWAINC / KZT
6,093183
1 RWAINC / THB
฿0,3688428
1 RWAINC / TWD
NT$0,3393945
1 RWAINC / AED
د.إ0,0417279
1 RWAINC / CHF
Fr0,009096
1 RWAINC / HKD
HK$0,0891408
1 RWAINC / MAD
.د.م0,1027848
1 RWAINC / MXN
$0,2140971
1 RWAINC / PLN
0,0418416
1 RWAINC / RON
лв0,0498006
1 RWAINC / SEK
kr0,1098342
1 RWAINC / BGN
лв0,0191016
1 RWAINC / HUF
Ft3,9125307
1 RWAINC / CZK
0,2413851
1 RWAINC / KWD
د.ك0,00344511
1 RWAINC / ILS
0,0387717

RWA Inc. Kaynağı

RWA Inc. hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi RWA Inc. Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

RWAINC
RWAINC
USD
USD

1 RWAINC = 0,01137 USD

Al-Sat

RWAINCUSDT
$0,01137
$0,01137$0,01137
-%1,73

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