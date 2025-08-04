Singularity Finance (SFI) Nedir?

Singularity Finance, yapay zekâ ekonomisini tokenize etmek ve entegre etmek için tasarlanmış bir EVM Katman 2 olan AI-Finance (AiFi) platformuna öncülük ediyor. SingularityNET'in vizyonuyla uyumlu olan bu platform, zincir üstü uygulama performansını ve verimliliğini artırmak için yapay zekâyı, RWA'ları ve blok zincirini bir araya getiriyor.

Singularity Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Singularity Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Singularity Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Singularity Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SFI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Singularity Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Singularity Finance Fiyat Geçmişi

SFI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SFI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Singularity Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Singularity Finance (SFI) Token Ekonomisi

Singularity Finance (SFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Singularity Finance (SFI) Satın Alma

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SFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFI / VND ₫ 1,057.863 1 SFI / AUD A$ 0.061908 1 SFI / GBP ￡ 0.03015 1 SFI / EUR € 0.034572 1 SFI / USD $ 0.0402 1 SFI / MYR RM 0.170046 1 SFI / TRY ₺ 1.634934 1 SFI / JPY ¥ 5.9094 1 SFI / ARS ARS$ 54.32427 1 SFI / RUB ₽ 3.196302 1 SFI / INR ₹ 3.511068 1 SFI / IDR Rp 659.016288 1 SFI / KRW ₩ 55.601424 1 SFI / PHP ₱ 2.309088 1 SFI / EGP ￡E. 1.925982 1 SFI / BRL R$ 0.22311 1 SFI / CAD C$ 0.055074 1 SFI / BDT ৳ 4.852944 1 SFI / NGN ₦ 60.81657 1 SFI / UAH ₴ 1.659054 1 SFI / VES Bs 4.9446 1 SFI / CLP $ 38.994 1 SFI / PKR Rs 11.263638 1 SFI / KZT ₸ 21.54318 1 SFI / THB ฿ 1.30449 1 SFI / TWD NT$ 1.200372 1 SFI / AED د.إ 0.147534 1 SFI / CHF Fr 0.03216 1 SFI / HKD HK$ 0.315168 1 SFI / MAD .د.م 0.363408 1 SFI / MXN $ 0.757368 1 SFI / PLN zł 0.147936 1 SFI / RON лв 0.176076 1 SFI / SEK kr 0.38793 1 SFI / BGN лв 0.067536 1 SFI / HUF Ft 13.823574 1 SFI / CZK Kč 0.852642 1 SFI / KWD د.ك 0.0121806 1 SFI / ILS ₪ 0.137082

Singularity Finance Kaynağı

Singularity Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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