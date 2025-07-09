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SP500 xStock Fiyatı(SPYX)

SP500 xStock (SPYX) Canlı Fiyat Grafiği

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USD

SPYX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SP500 xStock (SPYX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SPYX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SP500 xStock Ana Piyasa Performansı:

$ 0,00 USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
SP500 xStock 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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SPYX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SP500 xStock fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü SP500 xStock Fiyatı Değişimi

Bugün, SPYX, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SP500 xStock 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SP500 xStock 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SPYX değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SP500 xStock 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SPYX Fiyat Bilgisi

En güncel SP500 xStock fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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SPYX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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SP500 xStock (SPYX) Nedir?

SP500 xStock (SPYx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. SPYx, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın (temel varlık) fiyatını takip eder. SPYx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını korurken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın ETF fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

SP500 xStock, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SP500 xStock yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SPYX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SP500 xStock hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SP500 xStock satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SP500 xStock Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SP500 xStock, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPYX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SP500 xStock fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SP500 xStock Fiyat Geçmişi

SPYX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPYX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SP500 xStock fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SP500 xStock (SPYX) Token Ekonomisi

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SPYX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPYX / VND
0
1 SPYX / AUD
A$0
1 SPYX / GBP
0
1 SPYX / EUR
0
1 SPYX / USD
$0
1 SPYX / MYR
RM0
1 SPYX / TRY
0
1 SPYX / JPY
¥0
1 SPYX / RUB
0
1 SPYX / INR
0
1 SPYX / IDR
Rp0
1 SPYX / KRW
0
1 SPYX / PHP
0
1 SPYX / EGP
￡E.0
1 SPYX / BRL
R$0
1 SPYX / CAD
C$0
1 SPYX / BDT
0
1 SPYX / NGN
0
1 SPYX / UAH
0
1 SPYX / VES
Bs0
1 SPYX / CLP
$0
1 SPYX / PKR
Rs0
1 SPYX / KZT
0
1 SPYX / THB
฿0
1 SPYX / TWD
NT$0
1 SPYX / AED
د.إ0
1 SPYX / CHF
Fr0
1 SPYX / HKD
HK$0
1 SPYX / MAD
.د.م0
1 SPYX / MXN
$0
1 SPYX / PLN
0
1 SPYX / RON
лв0
1 SPYX / SEK
kr0
1 SPYX / BGN
лв0
1 SPYX / HUF
Ft0
1 SPYX / CZK
0
1 SPYX / KWD
د.ك0
1 SPYX / ILS
0

SP500 xStock Kaynağı

SP500 xStock hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi SP500 xStock Websitesi
Blok Gezgini

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