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Swan Chain Fiyatı(SWAN)

Swan Chain (SWAN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,004709
$0,004709$0,004709
+%0,021D
USD

SWAN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Swan Chain (SWAN), şu anda 0,004713 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SWAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Swan Chain Ana Piyasa Performansı:

$ 50,82K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Swan Chain 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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SWAN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Swan Chain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000094+%0,02
30 Gün$ -0,000837-%15,09
60 Gün$ -0,023537-%83,32
90 Gün$ -0,009337-%66,46
Bugünkü Swan Chain Fiyatı Değişimi

Bugün, SWAN, $ +0,00000094 (+%0,02) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Swan Chain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000837 (-%15,09) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Swan Chain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SWAN değişimi $ -0,023537 (-%83,32) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Swan Chain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,009337 (-%66,46) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SWAN Fiyat Bilgisi

En güncel Swan Chain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,004594
$ 0,004594$ 0,004594

$ 0,005075
$ 0,005075$ 0,005075

$ 0,5
$ 0,5$ 0,5

+%0,02

+%0,02

-%13,31

SWAN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 50,82K
$ 50,82K$ 50,82K

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Swan Chain (SWAN) Nedir?

2021 yılında başlatılan SwanChain, merkeziyetsiz yapay zekânın geleceği için özel olarak tasarlanmış ilk gerçek merkeziyetsiz bulut altyapısıdır. OP süper zincir teknolojisini kullanarak, depolama, bilgi işlem, bant genişliği ve ödemeler genelinde kapsamlı çözümler sunarak Web3 ile yapay zekâyı birleştirmeye öncülük etmektedir. Topluluk veri merkezleri ağındaki az kullanılan bilgi işlem gücünden yararlanarak, entegrasyonu bilgi işlem maliyetlerinde %70'e varan önemli bir düşüş sağlarken, atıl bilgi işlem varlıklarından para kazanılmasını mümkün kılıyor. Merkeziyetsiz depolama, Yapay Zekâ ve Sıfır Bilgi kanıtları için yenilikçi pazar yerleri ve Yapay Zekâ modeli dağıtımı için LagrangeDAO'nun verimliliği sayesinde SwanChain, Yapay Zekâ geliştirmeyi sorunsuz ve uygun maliyetli hâle getirir.

Swan Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Swan Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SWAN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Swan Chain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Swan Chain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Swan Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Swan Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SWAN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Swan Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Swan Chain Fiyat Geçmişi

SWAN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SWAN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Swan Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Swan Chain (SWAN) Token Ekonomisi

Swan Chain (SWAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Swan Chain (SWAN) Satın Alma

Nasıl Swan Chain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Swan Chain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SWAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWAN / VND
124,022595
1 SWAN / AUD
A$0,00725802
1 SWAN / GBP
0,00353475
1 SWAN / EUR
0,00405318
1 SWAN / USD
$0,004713
1 SWAN / MYR
RM0,01993599
1 SWAN / TRY
0,19172484
1 SWAN / JPY
¥0,692811
1 SWAN / ARS
ARS$6,36891255
1 SWAN / RUB
0,37496628
1 SWAN / INR
0,41064369
1 SWAN / IDR
Rp77,26228272
1 SWAN / KRW
6,52769352
1 SWAN / PHP
0,27113889
1 SWAN / EGP
￡E.0,22589409
1 SWAN / BRL
R$0,02606289
1 SWAN / CAD
C$0,00645681
1 SWAN / BDT
0,56895336
1 SWAN / NGN
7,13006205
1 SWAN / UAH
0,19450551
1 SWAN / VES
Bs0,579699
1 SWAN / CLP
$4,57161
1 SWAN / PKR
Rs1,32053547
1 SWAN / KZT
2,5256967
1 SWAN / THB
฿0,15293685
1 SWAN / TWD
NT$0,14077731
1 SWAN / AED
د.إ0,01729671
1 SWAN / CHF
Fr0,0037704
1 SWAN / HKD
HK$0,03694992
1 SWAN / MAD
.د.م0,04260552
1 SWAN / MXN
$0,08874579
1 SWAN / PLN
0,01734384
1 SWAN / RON
лв0,02064294
1 SWAN / SEK
kr0,04548045
1 SWAN / BGN
лв0,00791784
1 SWAN / HUF
Ft1,62122487
1 SWAN / CZK
0,10005699
1 SWAN / KWD
د.ك0,001428039
1 SWAN / ILS
0,01607133

Swan Chain Kaynağı

Swan Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Swan Chain Websitesi

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