Swan Chain (SWAN) Nedir?

2021 yılında başlatılan SwanChain, merkeziyetsiz yapay zekânın geleceği için özel olarak tasarlanmış ilk gerçek merkeziyetsiz bulut altyapısıdır. OP süper zincir teknolojisini kullanarak, depolama, bilgi işlem, bant genişliği ve ödemeler genelinde kapsamlı çözümler sunarak Web3 ile yapay zekâyı birleştirmeye öncülük etmektedir. Topluluk veri merkezleri ağındaki az kullanılan bilgi işlem gücünden yararlanarak, entegrasyonu bilgi işlem maliyetlerinde %70'e varan önemli bir düşüş sağlarken, atıl bilgi işlem varlıklarından para kazanılmasını mümkün kılıyor. Merkeziyetsiz depolama, Yapay Zekâ ve Sıfır Bilgi kanıtları için yenilikçi pazar yerleri ve Yapay Zekâ modeli dağıtımı için LagrangeDAO'nun verimliliği sayesinde SwanChain, Yapay Zekâ geliştirmeyi sorunsuz ve uygun maliyetli hâle getirir.

Swan Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Swan Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Swan Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Swan Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SWAN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Swan Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Swan Chain Fiyat Geçmişi

SWAN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SWAN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Swan Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Swan Chain (SWAN) Token Ekonomisi

Swan Chain (SWAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Swan Chain (SWAN) Satın Alma

Nasıl Swan Chain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Swan Chain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SWAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWAN / VND ₫ 124,022595 1 SWAN / AUD A$ 0,00725802 1 SWAN / GBP ￡ 0,00353475 1 SWAN / EUR € 0,00405318 1 SWAN / USD $ 0,004713 1 SWAN / MYR RM 0,01993599 1 SWAN / TRY ₺ 0,19172484 1 SWAN / JPY ¥ 0,692811 1 SWAN / ARS ARS$ 6,36891255 1 SWAN / RUB ₽ 0,37496628 1 SWAN / INR ₹ 0,41064369 1 SWAN / IDR Rp 77,26228272 1 SWAN / KRW ₩ 6,52769352 1 SWAN / PHP ₱ 0,27113889 1 SWAN / EGP ￡E. 0,22589409 1 SWAN / BRL R$ 0,02606289 1 SWAN / CAD C$ 0,00645681 1 SWAN / BDT ৳ 0,56895336 1 SWAN / NGN ₦ 7,13006205 1 SWAN / UAH ₴ 0,19450551 1 SWAN / VES Bs 0,579699 1 SWAN / CLP $ 4,57161 1 SWAN / PKR Rs 1,32053547 1 SWAN / KZT ₸ 2,5256967 1 SWAN / THB ฿ 0,15293685 1 SWAN / TWD NT$ 0,14077731 1 SWAN / AED د.إ 0,01729671 1 SWAN / CHF Fr 0,0037704 1 SWAN / HKD HK$ 0,03694992 1 SWAN / MAD .د.م 0,04260552 1 SWAN / MXN $ 0,08874579 1 SWAN / PLN zł 0,01734384 1 SWAN / RON лв 0,02064294 1 SWAN / SEK kr 0,04548045 1 SWAN / BGN лв 0,00791784 1 SWAN / HUF Ft 1,62122487 1 SWAN / CZK Kč 0,10005699 1 SWAN / KWD د.ك 0,001428039 1 SWAN / ILS ₪ 0,01607133

Swan Chain Kaynağı

Swan Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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