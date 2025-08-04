Sweat Economy (SWEAT) Nedir?

Sweatcoin, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen oldukça popüler bir mobil fitness uygulamasıdır. Dünya çapında 110 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulama, kullanıcıları günlük fiziksel aktivite için ödüllendirerek daha sağlıklı yaşamı motive etmek için yola çıkıyor. Kullanıcılar, uygulama içi para birimi ile ödüllendirilir. Kullanıcıları fiziksel etkinlikleri için ödüllendirmek için parasal bir teşvik işlevi gören, kripto dışı bir sanal token olan Sweatcoin'i kullanmaktadır. Kullanıcılar artık gerçek dünya ödüllerini ve deneyimlerini talep etmek için Sweatcoin'i SWEAT'a (kripto tokeni) dönüştürebilir. Sweatcoin, 58 ülkede en çok indirilen sağlık ve fitness uygulaması için ilk sırada yer alıyor.

Sweat Economy, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sweat Economy yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Sweat Economy Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sweat Economy, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SWEAT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sweat Economy fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sweat Economy Fiyat Geçmişi

SWEAT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SWEAT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Sweat Economy fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Sweat Economy (SWEAT) Token Ekonomisi

Sweat Economy (SWEAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWEAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sweat Economy (SWEAT) Satın Alma

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SWEAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWEAT / VND ₫ 63,94545 1 SWEAT / AUD A$ 0,0037422 1 SWEAT / GBP ￡ 0,0018225 1 SWEAT / EUR € 0,0020898 1 SWEAT / USD $ 0,00243 1 SWEAT / MYR RM 0,0102789 1 SWEAT / TRY ₺ 0,0988281 1 SWEAT / JPY ¥ 0,35721 1 SWEAT / ARS ARS$ 3,2837805 1 SWEAT / RUB ₽ 0,1932336 1 SWEAT / INR ₹ 0,2122848 1 SWEAT / IDR Rp 39,8360592 1 SWEAT / KRW ₩ 3,3609816 1 SWEAT / PHP ₱ 0,1395792 1 SWEAT / EGP ￡E. 0,1164456 1 SWEAT / BRL R$ 0,0134865 1 SWEAT / CAD C$ 0,0033291 1 SWEAT / BDT ৳ 0,2933496 1 SWEAT / NGN ₦ 3,6762255 1 SWEAT / UAH ₴ 0,1002861 1 SWEAT / VES Bs 0,29889 1 SWEAT / CLP $ 2,3571 1 SWEAT / PKR Rs 0,6808617 1 SWEAT / KZT ₸ 1,302237 1 SWEAT / THB ฿ 0,0788778 1 SWEAT / TWD NT$ 0,0725598 1 SWEAT / AED د.إ 0,0089181 1 SWEAT / CHF Fr 0,001944 1 SWEAT / HKD HK$ 0,0190512 1 SWEAT / MAD .د.م 0,0219672 1 SWEAT / MXN $ 0,0458055 1 SWEAT / PLN zł 0,0089424 1 SWEAT / RON лв 0,0106434 1 SWEAT / SEK kr 0,0234495 1 SWEAT / BGN лв 0,0040824 1 SWEAT / HUF Ft 0,8358957 1 SWEAT / CZK Kč 0,0515646 1 SWEAT / KWD د.ك 0,00073629 1 SWEAT / ILS ₪ 0,0082863

Sweat Economy Kaynağı

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