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TORSY MEMECOIN Fiyatı(TORSY)

TORSY MEMECOIN (TORSY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,000788
$0,000788$0,000788
-%0,751D
USD

TORSY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

TORSY MEMECOIN (TORSY), şu anda 0,000788 USD fiyatından işlem görmektedir ve 551,60K USD piyasa değerine sahiptir. TORSY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TORSY MEMECOIN Ana Piyasa Performansı:

$ 11,05K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,75
TORSY MEMECOIN 24 saatlik fiyat değişimi
700,00M USD
Dolaşımdaki arz

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TORSY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için TORSY MEMECOIN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00000595-%0,75
30 Gün$ -0,000007-%0,89
60 Gün$ -0,000023-%2,84
90 Gün$ -0,000142-%15,27
Bugünkü TORSY MEMECOIN Fiyatı Değişimi

Bugün, TORSY, $ -0,00000595 (-%0,75) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

TORSY MEMECOIN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000007 (-%0,89) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

TORSY MEMECOIN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TORSY değişimi $ -0,000023 (-%2,84) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

TORSY MEMECOIN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000142 (-%15,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TORSY Fiyat Bilgisi

En güncel TORSY MEMECOIN fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000645
$ 0,000645$ 0,000645

$ 0,0008
$ 0,0008$ 0,0008

$ 0,01336
$ 0,01336$ 0,01336

-%0,13

-%0,75

-%3,67

TORSY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 551,60K
$ 551,60K$ 551,60K

$ 11,05K
$ 11,05K$ 11,05K

700,00M
700,00M 700,00M

TORSY MEMECOIN (TORSY) Nedir?

Torsy Meme Token, meme kültürünün eğlenceli ve viral doğasını pratik blok zinciri işlevselliği ile birleştiren topluluk odaklı bir kripto para birimidir. Yüksek performanslı Solana blok zinciri üzerine inşa edilen Torsy, hızlı ve düşük maliyetli işlemler sağlamayı amaçlayarak onu sadece elde tutması eğlenceli bir token değil, aynı zamanda günlük kullanım için pratik hale getirmektedir.

TORSY MEMECOIN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, TORSY MEMECOIN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TORSY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda TORSY MEMECOIN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, TORSY MEMECOIN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

TORSY MEMECOIN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, TORSY MEMECOIN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TORSY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen TORSY MEMECOIN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

TORSY MEMECOIN Fiyat Geçmişi

TORSY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TORSY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen TORSY MEMECOIN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

TORSY MEMECOIN (TORSY) Token Ekonomisi

TORSY MEMECOIN (TORSY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TORSY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Satın Alma

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TORSY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TORSY / VND
20,73622
1 TORSY / AUD
A$0,00121352
1 TORSY / GBP
0,000591
1 TORSY / EUR
0,00067768
1 TORSY / USD
$0,000788
1 TORSY / MYR
RM0,00333324
1 TORSY / TRY
0,03204796
1 TORSY / JPY
¥0,115836
1 TORSY / ARS
ARS$1,0648638
1 TORSY / RUB
0,06267752
1 TORSY / INR
0,06885544
1 TORSY / IDR
Rp12,91803072
1 TORSY / KRW
1,08989856
1 TORSY / PHP
0,04526272
1 TORSY / EGP
￡E.0,03776884
1 TORSY / BRL
R$0,00438128
1 TORSY / CAD
C$0,00107956
1 TORSY / BDT
0,09512736
1 TORSY / NGN
1,1921258
1 TORSY / UAH
0,03252076
1 TORSY / VES
Bs0,096924
1 TORSY / CLP
$0,76436
1 TORSY / PKR
Rs0,22078972
1 TORSY / KZT
0,4222892
1 TORSY / THB
฿0,0255706
1 TORSY / TWD
NT$0,02352968
1 TORSY / AED
د.إ0,00289196
1 TORSY / CHF
Fr0,0006304
1 TORSY / HKD
HK$0,00617792
1 TORSY / MAD
.د.م0,00712352
1 TORSY / MXN
$0,01484592
1 TORSY / PLN
0,00289984
1 TORSY / RON
лв0,00345144
1 TORSY / SEK
kr0,0076042
1 TORSY / BGN
лв0,00132384
1 TORSY / HUF
Ft0,27106412
1 TORSY / CZK
0,01672136
1 TORSY / KWD
د.ك0,000238764
1 TORSY / ILS
0,00268708

TORSY MEMECOIN Kaynağı

TORSY MEMECOIN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi TORSY MEMECOIN Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

TORSY
TORSY
USD
USD

1 TORSY = 0,000788 USD

Al-Sat

TORSYUSDT
$0,000788
$0,000788$0,000788
+%3,82

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