VADER Hakkında Daha Fazla Bilgi

VADER Fiyat Bilgileri

VADER Resmi Websitesi

VADER Token Ekonomisi

VADER Fiyat Tahmini

VADER Fiyat Geçmişi

VADER Satın Alma Kılavuzu

VADER / İtibari Para Dönüştürücüsü

VADER Spot

VADER USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

VaderAI by Virtuals Logosu

VaderAI by Virtuals Fiyatı(VADER)

VaderAI by Virtuals (VADER) Canlı Fiyat Grafiği

$0,013989
$0,013989$0,013989
+%1,531D
USD

VADER Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

VaderAI by Virtuals (VADER), şu anda 0,013987 USD fiyatından işlem görmektedir ve 13,94M USD piyasa değerine sahiptir. VADER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VaderAI by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

$ 62,27K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,53
VaderAI by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
996,74M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VADER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VADER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

VADER Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için VaderAI by Virtuals fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00021081+%1,53
30 Gün$ -0,025096-%64,22
60 Gün$ -0,024005-%63,19
90 Gün$ -0,016664-%54,37
Bugünkü VaderAI by Virtuals Fiyatı Değişimi

Bugün, VADER, $ +0,00021081 (+%1,53) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

VaderAI by Virtuals 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,025096 (-%64,22) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

VaderAI by Virtuals 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VADER değişimi $ -0,024005 (-%63,19) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

VaderAI by Virtuals 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,016664 (-%54,37) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

VADER Fiyat Bilgisi

En güncel VaderAI by Virtuals fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01371
$ 0,01371$ 0,01371

$ 0,015539
$ 0,015539$ 0,015539

$ 0,168
$ 0,168$ 0,168

-%0,86

+%1,53

-%25,19

VADER Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,94M
$ 13,94M$ 13,94M

$ 62,27K
$ 62,27K$ 62,27K

996,74M
996,74M 996,74M

VaderAI by Virtuals (VADER) Nedir?

Vader Fun, kullanıcıların seçilmiş Yapay Zekâ Araçları ve İnsanlar tarafından yönetilen DAO'lara katılmalarını sağlayan bir DAO platformudur. VaderAI, Vader Fun'ın dağıtım ağından yararlanarak kendisini Araç Liderliğindeki ve İnsan Liderliğindeki DAO'ların önde gelen orkestratörü olarak kurmayı amaçlamaktadır.

VaderAI by Virtuals, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VaderAI by Virtuals yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- VADER staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda VaderAI by Virtuals hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, VaderAI by Virtuals satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

VaderAI by Virtuals Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, VaderAI by Virtuals, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VADER fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen VaderAI by Virtuals fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

VaderAI by Virtuals Fiyat Geçmişi

VADER fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VADER kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen VaderAI by Virtuals fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

VaderAI by Virtuals (VADER) Token Ekonomisi

VaderAI by Virtuals (VADER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VADER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

VaderAI by Virtuals (VADER) Satın Alma

Nasıl VaderAI by Virtuals satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım VaderAI by Virtuals Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VADER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VADER / VND
368,067905
1 VADER / AUD
A$0,02153998
1 VADER / GBP
0,01049025
1 VADER / EUR
0,01202882
1 VADER / USD
$0,013987
1 VADER / MYR
RM0,05916501
1 VADER / TRY
0,56885129
1 VADER / JPY
¥2,056089
1 VADER / ARS
ARS$18,90133245
1 VADER / RUB
1,11252598
1 VADER / INR
1,22218406
1 VADER / IDR
Rp229,29504528
1 VADER / KRW
19,34569944
1 VADER / PHP
0,80341328
1 VADER / EGP
￡E.0,67039691
1 VADER / BRL
R$0,07776772
1 VADER / CAD
C$0,01916219
1 VADER / BDT
1,68851064
1 VADER / NGN
21,16023295
1 VADER / UAH
0,57724349
1 VADER / VES
Bs1,720401
1 VADER / CLP
$13,56739
1 VADER / PKR
Rs3,91901753
1 VADER / KZT
7,4956333
1 VADER / THB
฿0,45387815
1 VADER / TWD
NT$0,41765182
1 VADER / AED
د.إ0,05133229
1 VADER / CHF
Fr0,0111896
1 VADER / HKD
HK$0,10965808
1 VADER / MAD
.د.م0,12644248
1 VADER / MXN
$0,26351508
1 VADER / PLN
0,05147216
1 VADER / RON
лв0,06126306
1 VADER / SEK
kr0,13497455
1 VADER / BGN
лв0,02349816
1 VADER / HUF
Ft4,81138813
1 VADER / CZK
0,29680414
1 VADER / KWD
د.ك0,004238061
1 VADER / ILS
0,04769567

VaderAI by Virtuals Kaynağı

VaderAI by Virtuals hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi VaderAI by Virtuals Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VaderAI by Virtuals Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

VADER
VADER
USD
USD

1 VADER = 0,013987 USD

Al-Sat

VADERUSDT
$0,013987
$0,013987$0,013987
-%0,84

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti