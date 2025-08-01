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Wrapped Accumulate Fiyatı(WACME)

Wrapped Accumulate (WACME) Canlı Fiyat Grafiği

$0,008074
$0,008074$0,008074
+%10,991D
USD

WACME Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Wrapped Accumulate (WACME), şu anda 0,008074 USD fiyatından işlem görmektedir ve 258,60K USD piyasa değerine sahiptir. WACME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Accumulate Ana Piyasa Performansı:

$ 3,21K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%10,99
Wrapped Accumulate 24 saatlik fiyat değişimi
32,03M USD
Dolaşımdaki arz

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WACME Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Wrapped Accumulate fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00079947+%10,99
30 Gün$ +0,002281+%39,37
60 Gün$ +0,002928+%56,89
90 Gün$ +0,001579+%24,31
Bugünkü Wrapped Accumulate Fiyatı Değişimi

Bugün, WACME, $ +0,00079947 (+%10,99) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Wrapped Accumulate 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002281 (+%39,37) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Wrapped Accumulate 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WACME değişimi $ +0,002928 (+%56,89) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Wrapped Accumulate 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001579 (+%24,31) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WACME Fiyat Bilgisi

En güncel Wrapped Accumulate fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,007206
$ 0,007206$ 0,007206

$ 0,008414
$ 0,008414$ 0,008414

$ 0,1036
$ 0,1036$ 0,1036

+%0,73

+%10,99

+%0,68

WACME Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 258,60K
$ 258,60K$ 258,60K

$ 3,21K
$ 3,21K$ 3,21K

32,03M
32,03M 32,03M

Wrapped Accumulate (WACME) Nedir?

Accumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.

Wrapped Accumulate, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wrapped Accumulate yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WACME staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Wrapped Accumulate hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Wrapped Accumulate satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Wrapped Accumulate Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wrapped Accumulate, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WACME fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wrapped Accumulate fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wrapped Accumulate Fiyat Geçmişi

WACME fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WACME kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Wrapped Accumulate fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Wrapped Accumulate (WACME) Token Ekonomisi

Wrapped Accumulate (WACME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WACME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Wrapped Accumulate (WACME) Satın Alma

Nasıl Wrapped Accumulate satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Wrapped Accumulate Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WACME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WACME / VND
212,46731
1 WACME / AUD
A$0,01243396
1 WACME / GBP
0,0060555
1 WACME / EUR
0,00694364
1 WACME / USD
$0,008074
1 WACME / MYR
RM0,03415302
1 WACME / TRY
0,32845032
1 WACME / JPY
¥1,186878
1 WACME / ARS
ARS$10,9107999
1 WACME / RUB
0,64236744
1 WACME / INR
0,70381058
1 WACME / IDR
Rp132,36063456
1 WACME / KRW
11,18281296
1 WACME / PHP
0,46490092
1 WACME / EGP
￡E.0,38706756
1 WACME / BRL
R$0,04464922
1 WACME / CAD
C$0,01106138
1 WACME / BDT
0,97469328
1 WACME / NGN
12,2147509
1 WACME / UAH
0,33321398
1 WACME / VES
Bs0,993102
1 WACME / CLP
$7,83178
1 WACME / PKR
Rs2,26225406
1 WACME / KZT
4,3268566
1 WACME / THB
฿0,26208204
1 WACME / TWD
NT$0,24117038
1 WACME / AED
د.إ0,02963158
1 WACME / CHF
Fr0,0064592
1 WACME / HKD
HK$0,06330016
1 WACME / MAD
.د.م0,07298896
1 WACME / MXN
$0,15203342
1 WACME / PLN
0,02971232
1 WACME / RON
лв0,03536412
1 WACME / SEK
kr0,07799484
1 WACME / BGN
лв0,01356432
1 WACME / HUF
Ft2,77737526
1 WACME / CZK
0,17141102
1 WACME / KWD
د.ك0,002446422
1 WACME / ILS
0,02753234

Wrapped Accumulate Kaynağı

Wrapped Accumulate hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Wrapped Accumulate Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WACME
WACME
USD
USD

1 WACME = 0,008074 USD

Al-Sat

WACMEUSDT
$0,008074
$0,008074$0,008074
+%6,20

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