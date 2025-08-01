Wrapped Accumulate (WACME) Nedir?

Accumulate Protocol ("Accumulate"), Katman-1 blok zincirleriyle birlikte çalışabilirlik, kurumsal teknoloji yığınlarıyla entegrasyon ve World Wide Web ile arayüz oluşturma yoluyla dijital ekonomiye güç sağlamak için tasarlanmış, kimlik tabanlı, Delegated Proof of Stake (DPoS) blok zinciridir. Accumulate, anahtarları, tokenleri, verileri ve diğer kimlikleri yönetme yeteneğine sahip dijital kimliklerin kendi bağımsız blok zincirleri olarak ele alındığı bir zincirler zinciri mimarisi uygulayarak güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz üçlemesini atlar.

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Wrapped Accumulate Fiyat Geleceği Tahmini

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Wrapped Accumulate Fiyat Geçmişi

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Wrapped Accumulate (WACME) Token Ekonomisi

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WACME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WACME / VND ₫ 212,46731 1 WACME / AUD A$ 0,01243396 1 WACME / GBP ￡ 0,0060555 1 WACME / EUR € 0,00694364 1 WACME / USD $ 0,008074 1 WACME / MYR RM 0,03415302 1 WACME / TRY ₺ 0,32845032 1 WACME / JPY ¥ 1,186878 1 WACME / ARS ARS$ 10,9107999 1 WACME / RUB ₽ 0,64236744 1 WACME / INR ₹ 0,70381058 1 WACME / IDR Rp 132,36063456 1 WACME / KRW ₩ 11,18281296 1 WACME / PHP ₱ 0,46490092 1 WACME / EGP ￡E. 0,38706756 1 WACME / BRL R$ 0,04464922 1 WACME / CAD C$ 0,01106138 1 WACME / BDT ৳ 0,97469328 1 WACME / NGN ₦ 12,2147509 1 WACME / UAH ₴ 0,33321398 1 WACME / VES Bs 0,993102 1 WACME / CLP $ 7,83178 1 WACME / PKR Rs 2,26225406 1 WACME / KZT ₸ 4,3268566 1 WACME / THB ฿ 0,26208204 1 WACME / TWD NT$ 0,24117038 1 WACME / AED د.إ 0,02963158 1 WACME / CHF Fr 0,0064592 1 WACME / HKD HK$ 0,06330016 1 WACME / MAD .د.م 0,07298896 1 WACME / MXN $ 0,15203342 1 WACME / PLN zł 0,02971232 1 WACME / RON лв 0,03536412 1 WACME / SEK kr 0,07799484 1 WACME / BGN лв 0,01356432 1 WACME / HUF Ft 2,77737526 1 WACME / CZK Kč 0,17141102 1 WACME / KWD د.ك 0,002446422 1 WACME / ILS ₪ 0,02753234

Wrapped Accumulate Kaynağı

Wrapped Accumulate hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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