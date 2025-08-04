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yfii finance Fiyatı(YFII)

yfii finance (YFII) Canlı Fiyat Grafiği

$96,75
$96,75$96,75
+%1,631D
USD

YFII Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

yfii finance (YFII), şu anda 96,73 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,73M USD piyasa değerine sahiptir. YFII / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

yfii finance Ana Piyasa Performansı:

$ 60,78K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,63
yfii finance 24 saatlik fiyat değişimi
38,60K USD
Dolaşımdaki arz

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YFII Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için yfii finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,5517+%1,63
30 Gün$ +20,51+%26,90
60 Gün$ -22,99-%19,21
90 Gün$ -94,27-%49,36
Bugünkü yfii finance Fiyatı Değişimi

Bugün, YFII, $ +1,5517 (+%1,63) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

yfii finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +20,51 (+%26,90) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

yfii finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, YFII değişimi $ -22,99 (-%19,21) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

yfii finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -94,27 (-%49,36) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

YFII Fiyat Bilgisi

En güncel yfii finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 94,94
$ 94,94$ 94,94

$ 99,37
$ 99,37$ 99,37

$ 9.350
$ 9.350$ 9.350

+%0,12

+%1,63

-%1,78

YFII Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,73M
$ 3,73M$ 3,73M

$ 60,78K
$ 60,78K$ 60,78K

38,60K
38,60K 38,60K

yfii finance (YFII) Nedir?

Yearn, birden fazla DeFi protokolünü destekleyen bir finansal platformdur. Tasarruf sahiplerinin en yüksek finansal geliri elde etmelerine yardımcı olmak için anlaşmalar arasında pozisyonları otomatik olarak taşıyacaktır. Platform, Compound, dYdX, Aave ve DDEX anlaşmalarını bir araya getirir. Kullanıcılar para yatırdığında, platform otomatik olarak en yüksek gelire sahip anlaşmaya fon tahsis edecektir. Daha sonra yearn, kullanıcıya yToken adı verilen bir hak ve menfaat kanıtı verecek ve kullanıcı başlangıçta yatırdığı tokenleri ve ilgili geliri ytoken aracılığıyla çekebilecektir.

yfii finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, yfii finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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YFII Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YFII / VND
2.545.449,95
1 YFII / AUD
A$148,9642
1 YFII / GBP
72,5475
1 YFII / EUR
83,1878
1 YFII / USD
$96,73
1 YFII / MYR
RM409,1679
1 YFII / TRY
3.934,0091
1 YFII / JPY
¥14.219,31
1 YFII / ARS
ARS$130.716,0855
1 YFII / RUB
7.695,8388
1 YFII / INR
8.456,1366
1 YFII / IDR
Rp1.585.737,4512
1 YFII / KRW
133.789,1976
1 YFII / PHP
5.556,1712
1 YFII / EGP
￡E.4.637,2362
1 YFII / BRL
R$536,8515
1 YFII / CAD
C$132,5201
1 YFII / BDT
11.677,2456
1 YFII / NGN
146.337,9805
1 YFII / UAH
3.992,0471
1 YFII / VES
Bs11.897,79
1 YFII / CLP
$93.828,1
1 YFII / PKR
Rs27.102,7787
1 YFII / KZT
51.837,607
1 YFII / THB
฿3.139,8558
1 YFII / TWD
NT$2.887,3905
1 YFII / AED
د.إ354,9991
1 YFII / CHF
Fr77,384
1 YFII / HKD
HK$758,3632
1 YFII / MAD
.د.م874,4392
1 YFII / MXN
$1.823,3605
1 YFII / PLN
355,9664
1 YFII / RON
лв423,6774
1 YFII / SEK
kr933,4445
1 YFII / BGN
лв162,5064
1 YFII / HUF
Ft33.274,1527
1 YFII / CZK
2.052,6106
1 YFII / KWD
د.ك29,30919
1 YFII / ILS
329,8493

yfii finance Kaynağı

yfii finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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Hesaplayıcı

Miktar

YFII
YFII
USD
USD

1 YFII = 96,73 USD

Al-Sat

YFIIUSDT
$96,73
$96,73$96,73
+%0,65

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