yfii finance (YFII) Nedir?

Yearn, birden fazla DeFi protokolünü destekleyen bir finansal platformdur. Tasarruf sahiplerinin en yüksek finansal geliri elde etmelerine yardımcı olmak için anlaşmalar arasında pozisyonları otomatik olarak taşıyacaktır. Platform, Compound, dYdX, Aave ve DDEX anlaşmalarını bir araya getirir. Kullanıcılar para yatırdığında, platform otomatik olarak en yüksek gelire sahip anlaşmaya fon tahsis edecektir. Daha sonra yearn, kullanıcıya yToken adı verilen bir hak ve menfaat kanıtı verecek ve kullanıcı başlangıçta yatırdığı tokenleri ve ilgili geliri ytoken aracılığıyla çekebilecektir.

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YFII Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YFII / VND ₫ 2.545.449,95 1 YFII / AUD A$ 148,9642 1 YFII / GBP ￡ 72,5475 1 YFII / EUR € 83,1878 1 YFII / USD $ 96,73 1 YFII / MYR RM 409,1679 1 YFII / TRY ₺ 3.934,0091 1 YFII / JPY ¥ 14.219,31 1 YFII / ARS ARS$ 130.716,0855 1 YFII / RUB ₽ 7.695,8388 1 YFII / INR ₹ 8.456,1366 1 YFII / IDR Rp 1.585.737,4512 1 YFII / KRW ₩ 133.789,1976 1 YFII / PHP ₱ 5.556,1712 1 YFII / EGP ￡E. 4.637,2362 1 YFII / BRL R$ 536,8515 1 YFII / CAD C$ 132,5201 1 YFII / BDT ৳ 11.677,2456 1 YFII / NGN ₦ 146.337,9805 1 YFII / UAH ₴ 3.992,0471 1 YFII / VES Bs 11.897,79 1 YFII / CLP $ 93.828,1 1 YFII / PKR Rs 27.102,7787 1 YFII / KZT ₸ 51.837,607 1 YFII / THB ฿ 3.139,8558 1 YFII / TWD NT$ 2.887,3905 1 YFII / AED د.إ 354,9991 1 YFII / CHF Fr 77,384 1 YFII / HKD HK$ 758,3632 1 YFII / MAD .د.م 874,4392 1 YFII / MXN $ 1.823,3605 1 YFII / PLN zł 355,9664 1 YFII / RON лв 423,6774 1 YFII / SEK kr 933,4445 1 YFII / BGN лв 162,5064 1 YFII / HUF Ft 33.274,1527 1 YFII / CZK Kč 2.052,6106 1 YFII / KWD د.ك 29,30919 1 YFII / ILS ₪ 329,8493

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