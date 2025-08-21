YZY Hakkında Daha Fazla Bilgi

YZY (YZY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-21 17:45:58 (UTC+8)

YZY (YZY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
24 sa Düşük
$ 3,1
$ 3,1$ 3,1
24 sa Yüksek

$ 0,5
$ 0,5$ 0,5

$ 3,1
$ 3,1$ 3,1

$ 3,1637136093134552
$ 3,1637136093134552$ 3,1637136093134552

$ 1,6390579182119396
$ 1,6390579182119396$ 1,6390579182119396

-%6,38

+%123,80

+%123,40

+%123,40

YZY (YZY) canlı fiyatı $ 1,117. YZY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,5 ve en yüksek $ 3,1 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YZY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,1637136093134552, en düşük fiyatı ise $ 1,6390579182119396 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YZY son bir saatte -%6,38 değişim gösterdi, 24 saatte +%123,80 ve son 7 günde +%123,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YZY (YZY) Piyasa Bilgileri

No.220

$ 152,89M
$ 152,89M$ 152,89M

$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M

$ 1,12B
$ 1,12B$ 1,12B

136,87M
136,87M 136,87M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

999.999.999,890261
999.999.999,890261 999.999.999,890261

%13,68

SOL

Şu anki YZY piyasa değeri $ 152,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,75M. Dolaşımdaki YZY arzı 136,87M olup, toplam arzı 999999999.890261. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,12B.

YZY (YZY) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için YZY fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,619+%123,80
30 Gün$ +0,617+%123,40
60 Gün$ +0,617+%123,40
90 Gün$ +0,617+%123,40
Bugünkü YZY Fiyatı Değişimi

Bugün, YZY, $ +0,619 (+%123,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

YZY 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,617 (+%123,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

YZY 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, YZY değişimi $ +0,617 (+%123,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

YZY 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,617 (+%123,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

YZY (YZY) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

YZY Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

YZY (YZY) Nedir?

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, YZY yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- YZY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda YZY hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, YZY satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

YZY Fiyat Tahmini (USD)

YZY (YZY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? YZY (YZY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak YZY için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

YZY fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YZY (YZY) Token Ekonomisi

YZY (YZY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YZY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

YZY (YZY) Satın Alma

Nasıl YZY satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım YZY Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

YZY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YZY(YZY) / VND
29.393,855
1 YZY(YZY) / AUD
A$1,73135
1 YZY(YZY) / GBP
0,82658
1 YZY(YZY) / EUR
0,94945
1 YZY(YZY) / USD
$1,117
1 YZY(YZY) / MYR
RM4,71374
1 YZY(YZY) / TRY
45,71881
1 YZY(YZY) / JPY
¥164,199
1 YZY(YZY) / ARS
ARS$1.452,53563
1 YZY(YZY) / RUB
89,97435
1 YZY(YZY) / INR
97,4024
1 YZY(YZY) / IDR
Rp18.311,47248
1 YZY(YZY) / KRW
1.562,2362
1 YZY(YZY) / PHP
63,74719
1 YZY(YZY) / EGP
￡E.54,27503
1 YZY(YZY) / BRL
R$6,12116
1 YZY(YZY) / CAD
C$1,54146
1 YZY(YZY) / BDT
135,53678
1 YZY(YZY) / NGN
1.715,81253
1 YZY(YZY) / COP
$4.504,02325
1 YZY(YZY) / ZAR
R.19,7709
1 YZY(YZY) / UAH
46,14327
1 YZY(YZY) / VES
Bs153,029
1 YZY(YZY) / CLP
$1.077,905
1 YZY(YZY) / PKR
Rs316,24504
1 YZY(YZY) / KZT
600,53271
1 YZY(YZY) / THB
฿36,42537
1 YZY(YZY) / TWD
NT$34,0685
1 YZY(YZY) / AED
د.إ4,09939
1 YZY(YZY) / CHF
Fr0,8936
1 YZY(YZY) / HKD
HK$8,72377
1 YZY(YZY) / AMD
֏426,49294
1 YZY(YZY) / MAD
.د.م10,06417
1 YZY(YZY) / MXN
$20,96609
1 YZY(YZY) / SAR
ريال4,18875
1 YZY(YZY) / PLN
4,06588
1 YZY(YZY) / RON
лв4,83661
1 YZY(YZY) / SEK
kr10,70086
1 YZY(YZY) / BGN
лв1,86539
1 YZY(YZY) / HUF
Ft379,15448
1 YZY(YZY) / CZK
23,49051
1 YZY(YZY) / KWD
د.ك0,340685
1 YZY(YZY) / ILS
3,80897
1 YZY(YZY) / AOA
Kz1.018,22369
1 YZY(YZY) / BHD
.د.ب0,421109
1 YZY(YZY) / BMD
$1,117
1 YZY(YZY) / DKK
kr7,1488
1 YZY(YZY) / HNL
L29,25423
1 YZY(YZY) / MUR
51,16977
1 YZY(YZY) / NAD
$19,74856
1 YZY(YZY) / NOK
kr11,37106
1 YZY(YZY) / NZD
$1,91007
1 YZY(YZY) / PAB
B/.1,117
1 YZY(YZY) / PGK
K4,68023
1 YZY(YZY) / QAR
ر.ق4,05471
1 YZY(YZY) / RSD
дин.112,28084

YZY Kaynağı

YZY hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi YZY Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: YZY Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü YZY (YZY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YZY fiyatı, 1,117 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YZY / USD güncel fiyatı nedir?
YZY / USD güncel fiyatı $ 1,117. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
YZY varlığının piyasa değeri nedir?
YZY piyasa değeri $ 152,89M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YZY arzı nedir?
Dolaşımdaki YZY arzı, 136,87M USD.
YZY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YZY, ATH fiyatı olan 3,1637136093134552 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YZY fiyatı (ATL) nedir?
YZY, ATL fiyatı olan 1,6390579182119396 USD değerine düştü.
YZY işlem hacmi nedir?
YZY için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 1,75M USD.
YZY bu yıl daha da yükselir mi?
YZY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YZY fiyat tahminine göz atın.
YZY (YZY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor

Öne Çıkan Haberler

Bitcoin (BTC): Dünyanın İlk Kriptoparasında Kapsamlı Kılavuz

Bu kapsamlı kılavuz, Bitcoin (BTC) hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfeder—temel teknolojisinden mevcut piyasa trendlerine, pratik yatırım stratejilerine ve gelecekteki görünümüne kadar. Tamamen yeni başlayan biriyseniz veya bilgilerinizi derinleştirmek istiyorsanız, bu makale Bitcoin ekosisteminde güvenle gezinmek için gerekli bilgileri sunar.

August 20, 2025

Bitcoin Nasıl Çalışır? Tamacıklar için Rehber

Bitcoin’in fiyatı, 4 Aralık 2024’te ilk kez 100.000$’ı aşarak küresel dikkatleri üzerine çekti ve bu devrim niteliğindeki dijital para birimi hakkında merak uyandırdı. Bitcoin’in gerçekten nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz – milyonlarca insan aynı soruyu soruyor.

August 18, 2025

ETHFI Nedir? ETHFI Tokeninin Tam Kılavuzu: Ether.fi Likit Stake Protokolü Derin Analiz ve Yatırım Stratejileri

Özet: MEXC ticaret platformu ETHFI/USDT spot ticaret çifti fiyatlarına göre, 14 Ağustos 2025’te ETHFI’nin fiyatı $1.2~$1.4 arasında olacak ve Mayıs ayında görülen en düşük fiyat $0.5 ile karşılaştırıldığında, üç ayda ETHFI fiyatı %200’den fazla bir artış gösterdi ve belirli bir yükseliş potansiyeli sergiliyor.

August 18, 2025
Daha Fazla Görüntüle

