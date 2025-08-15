Adshares Fiyatı (ADS)
Adshares (ADS), şu anda 0,425344 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,48M USD piyasa değerine sahiptir. ADS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ADS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ADS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Adshares / USD fiyat değişimi, $ -0,0093071307821924.
Son 30 gün içerisinde, Adshares / USD fiyat değişimi, $ -0,0073051981.
Son 60 gün içerisinde, Adshares / USD fiyat değişimi, $ -0,0500286210.
Son 90 gün içerisinde, Adshares / USD fiyat değişimi, $ -0,0772592082199672.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0093071307821924
|-%2,14
|30 Gün
|$ -0,0073051981
|-%1,71
|60 Gün
|$ -0,0500286210
|-%11,76
|90 Gün
|$ -0,0772592082199672
|-%15,37
En güncel Adshares fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,10
-%2,14
+%0,73
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Adshares is a Web3 protocol for monetization space in the Metaverse. Adserver platforms allow users to rent space inside Metaverse, blockchain games, NFT exhibitions and websites. Starting in 2017, the team delivered a protocol that is now highly scalable. Adshares is an umbrella project, maintaining a decentralized network. The idea behind the ADS protocol is to give the network to the community with DAO-style governance. In Adshares, anyone can make their own Adserver by implementing open-source blockchain tools in more and more areas. This breakthrough concept allows $ADS holders to take profit from monetization of the protocol. Crypto projects can advertise using a 100% decentralized marketplace. Coins are deflationary due to the native burning and dividend mechanisms. $ADS has its own ultra-fast dPoS blockchain, being also cross-chain to Ethereum, Binance Smart Chain and Polygon.
Adshares (ADS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ADS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
