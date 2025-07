aiAPIS (APIS) Nedir?

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

aiAPIS (APIS) Kaynağı Resmi Websitesi

aiAPIS (APIS) Token Ekonomisi

aiAPIS (APIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. APIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!