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Allbridge Fiyatı (ABR)

Listelenmedi

Allbridge (ABR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,066159
$0,066159$0,066159
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Allbridge (ABR) Fiyatı

Allbridge (ABR), şu anda 0,066159 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,32M USD piyasa değerine sahiptir. ABR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Allbridge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,15
Allbridge 24 saatlik fiyat değişimi
20,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Allbridge (ABR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Allbridge / USD fiyat değişimi, $ +0,00139229.
Son 30 gün içerisinde, Allbridge / USD fiyat değişimi, $ -0,0099858939.
Son 60 gün içerisinde, Allbridge / USD fiyat değişimi, $ -0,0141774965.
Son 90 gün içerisinde, Allbridge / USD fiyat değişimi, $ -0,01534508029508048.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00139229+%2,15
30 Gün$ -0,0099858939-%15,09
60 Gün$ -0,0141774965-%21,42
90 Gün$ -0,01534508029508048-%18,82

Allbridge (ABR) Fiyat Analizi

En güncel Allbridge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,064427
$ 0,064427$ 0,064427

$ 0,068144
$ 0,068144$ 0,068144

$ 9,66
$ 9,66$ 9,66

-%0,95

+%2,15

-%5,63

Allbridge (ABR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,32M
$ 1,32M$ 1,32M

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20,00M
20,00M 20,00M

Allbridge (ABR) Nedir?

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

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Allbridge (ABR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Allbridge (ABR) Token Ekonomisi

Allbridge (ABR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ABR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABR / VND
1.740,974085
1 ABR / AUD
A$0,10188486
1 ABR / GBP
0,04961925
1 ABR / EUR
0,05689674
1 ABR / USD
$0,066159
1 ABR / MYR
RM0,27985257
1 ABR / TRY
2,69068653
1 ABR / JPY
¥9,725373
1 ABR / ARS
ARS$90,25741575
1 ABR / RUB
5,28213456
1 ABR / INR
5,79883635
1 ABR / IDR
Rp1.084,57359696
1 ABR / KRW
91,37947239
1 ABR / PHP
3,78958752
1 ABR / EGP
￡E.3,20341878
1 ABR / BRL
R$0,36453609
1 ABR / CAD
C$0,09063783
1 ABR / BDT
8,05684302
1 ABR / NGN
100,85211801
1 ABR / UAH
2,76015348
1 ABR / VES
Bs8,137557
1 ABR / CLP
$63,843435
1 ABR / PKR
Rs18,75210696
1 ABR / KZT
35,72255205
1 ABR / THB
฿2,14222842
1 ABR / TWD
NT$1,97352297
1 ABR / AED
د.إ0,24280353
1 ABR / CHF
Fr0,0529272
1 ABR / HKD
HK$0,51934815
1 ABR / MAD
.د.م0,59940054
1 ABR / MXN
$1,24246602
1 ABR / PLN
0,24412671
1 ABR / RON
лв0,28911483
1 ABR / SEK
kr0,63843435
1 ABR / BGN
лв0,11180871
1 ABR / HUF
Ft22,75009533
1 ABR / CZK
1,40323239
1 ABR / KWD
د.ك0,020178495
1 ABR / ILS
0,2249406