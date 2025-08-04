Allbridge (ABR) Nedir?

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

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Allbridge (ABR) Kaynağı Resmi Websitesi

Allbridge (ABR) Token Ekonomisi

Allbridge (ABR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!