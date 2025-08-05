AnchorSwap (ANCHOR) Nedir?

AnchorSwap is the first automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with numerous creative features

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AnchorSwap (ANCHOR) Kaynağı Resmi Websitesi

AnchorSwap (ANCHOR) Token Ekonomisi

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