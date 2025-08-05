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ArthSwap Fiyatı (ARSW)

Listelenmedi

ArthSwap (ARSW) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ArthSwap (ARSW) Fiyatı

ArthSwap (ARSW), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,78K USD piyasa değerine sahiptir. ARSW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ArthSwap Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,17
ArthSwap 24 saatlik fiyat değişimi
990,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ArthSwap (ARSW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ArthSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ArthSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ArthSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ArthSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,17
30 Gün$ 0-%16,69
60 Gün$ 0-%75,64
90 Gün$ 0--

ArthSwap (ARSW) Fiyat Analizi

En güncel ArthSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02331131
$ 0,02331131$ 0,02331131

+%0,01

+%0,17

-%9,82

ArthSwap (ARSW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,78K
$ 31,78K$ 31,78K

--
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990,00M
990,00M 990,00M

ArthSwap (ARSW) Nedir?

ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.

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ArthSwap (ARSW) Kaynağı

Resmi Websitesi

ArthSwap (ARSW) Token Ekonomisi

ArthSwap (ARSW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARSW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ARSW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ARSW / VND
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1 ARSW / AUD
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1 ARSW / GBP
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1 ARSW / EUR
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1 ARSW / MYR
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1 ARSW / TRY
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1 ARSW / ARS
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1 ARSW / BRL
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1 ARSW / CAD
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1 ARSW / BDT
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1 ARSW / NGN
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1 ARSW / UAH
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1 ARSW / VES
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1 ARSW / CLP
$--
1 ARSW / PKR
Rs--
1 ARSW / KZT
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1 ARSW / THB
฿--
1 ARSW / TWD
NT$--
1 ARSW / AED
د.إ--
1 ARSW / CHF
Fr--
1 ARSW / HKD
HK$--
1 ARSW / MAD
.د.م--
1 ARSW / MXN
$--
1 ARSW / PLN
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1 ARSW / RON
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1 ARSW / SEK
kr--
1 ARSW / BGN
лв--
1 ARSW / HUF
Ft--
1 ARSW / CZK
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1 ARSW / KWD
د.ك--
1 ARSW / ILS
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