Atoshi (ATOS) Nedir?

Atoshi and Atos Introduction: ATOSHI plans to build a better next-generation public chain and innovate to a certain extent on the basis of outstanding projects such as Bitcoin and Ethereum, enhance their advantages, improve their shortcomings. Atoshi testnet has been running smoothly for 2 years, can support smart contracts, and has issued many NFTs on Atoshi testnet. ATOSHI have nearly 12 million users, and daily app launched times has exceeded 9.6 million. It has been radiated to Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia, Singapore, Indonesia, as well as the Middle East, Europe, America, Africa, Oceania and other countries and regions through users in mainland China. Atoshi coin (ATOS) is widely used in a series of APPs such as e-commerce, Detok short video, Atoshi games, Atoshi Life, Atoshi Greetings, Atoshikey, Atoshi AI, etc. Atoshi aims to become” Future World Coin” and create a better cryptocurrency for the world, to realize the "denationalization of money" theory of Nobel Prize winner Friedrich Hayek. Through blockchain technology, we can solve financial inequality, and allow users to conduct global payments in seconds at low cost and empower the world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Atoshi (ATOS) Kaynağı Resmi Websitesi

Atoshi (ATOS) Token Ekonomisi

Atoshi (ATOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ATOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!