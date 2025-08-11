Atto Fiyatı (ATTO)
Atto (ATTO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 224,01K USD piyasa değerine sahiptir. ATTO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ATTO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ATTO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Atto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Atto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Atto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Atto / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,05
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Atto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,10
-%0,05
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Atto is a Layer-1 cryptocurrency designed to function as fast, feeless digital cash for everyday payments of any size, including true micropayments. The purpose is to let people, apps, and devices move value peer-to-peer with sub-second confirmation and zero transaction fees, so even very small transfers remain practical while larger checkouts stay predictable and low-friction. Atto focuses on payment utility over general computation: send, receive, and settle quickly, without fee markets or variable costs complicating pricing. This enables use cases like retail checkout, online subscriptions, per-request APIs, content tipping, and machine-to-machine payments, while giving developers a simple, reliable payment rail that behaves consistently under load.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Atto (ATTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ATTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ATTO / VND
₫--
|1 ATTO / AUD
A$--
|1 ATTO / GBP
￡--
|1 ATTO / EUR
€--
|1 ATTO / USD
$--
|1 ATTO / MYR
RM--
|1 ATTO / TRY
₺--
|1 ATTO / JPY
¥--
|1 ATTO / ARS
ARS$--
|1 ATTO / RUB
₽--
|1 ATTO / INR
₹--
|1 ATTO / IDR
Rp--
|1 ATTO / KRW
₩--
|1 ATTO / PHP
₱--
|1 ATTO / EGP
￡E.--
|1 ATTO / BRL
R$--
|1 ATTO / CAD
C$--
|1 ATTO / BDT
৳--
|1 ATTO / NGN
₦--
|1 ATTO / UAH
₴--
|1 ATTO / VES
Bs--
|1 ATTO / CLP
$--
|1 ATTO / PKR
Rs--
|1 ATTO / KZT
₸--
|1 ATTO / THB
฿--
|1 ATTO / TWD
NT$--
|1 ATTO / AED
د.إ--
|1 ATTO / CHF
Fr--
|1 ATTO / HKD
HK$--
|1 ATTO / MAD
.د.م--
|1 ATTO / MXN
$--
|1 ATTO / PLN
zł--
|1 ATTO / RON
лв--
|1 ATTO / SEK
kr--
|1 ATTO / BGN
лв--
|1 ATTO / HUF
Ft--
|1 ATTO / CZK
Kč--
|1 ATTO / KWD
د.ك--
|1 ATTO / ILS
₪--