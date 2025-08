USD Bazında Be For FWX (B4FWX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Be For FWX / USD fiyat değişimi, $ +0,00010089.

Son 30 gün içerisinde, Be For FWX / USD fiyat değişimi, $ +0,0012645686.

Son 60 gün içerisinde, Be For FWX / USD fiyat değişimi, $ +0,0007434818.

Son 90 gün içerisinde, Be For FWX / USD fiyat değişimi, $ -0,001684316654812943.

Dönem Değişim (USD) Değişim (%) Bugün $ +0,00010089 +%2,60 30 Gün $ +0,0012645686 +%31,77 60 Gün $ +0,0007434818 +%18,68 90 Gün $ -0,001684316654812943 -%29,73

Be For FWX (B4FWX) Fiyat Analizi

En güncel Be For FWX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

24 sa Düşük $ 0,00382879$ 0,00382879 $ 0,00382879 24 sa Yüksek $ 0,00404512$ 0,00404512 $ 0,00404512 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00810867$ 0,00810867 $ 0,00810867 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,52

Be For FWX (B4FWX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz: