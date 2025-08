Bermuda Shorts (SHORT) Nedir?

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bermuda Shorts (SHORT) Kaynağı Resmi Websitesi

Bermuda Shorts (SHORT) Token Ekonomisi

Bermuda Shorts (SHORT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHORT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!