Bermuda Shorts Fiyatı (SHORT)
Bermuda Shorts (SHORT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,85K USD piyasa değerine sahiptir. SHORT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bermuda Shorts / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bermuda Shorts / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bermuda Shorts / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bermuda Shorts / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,75
|30 Gün
|$ 0
|-%1,53
|60 Gün
|$ 0
|-%8,61
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bermuda Shorts fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%1,75
-%10,44
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
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