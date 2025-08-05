Biao on BNBChain Fiyatı (BIAO)
Biao on BNBChain (BIAO), şu anda 0,00011134 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 107,61K USD piyasa değerine sahiptir. BIAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Biao on BNBChain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Biao on BNBChain / USD fiyat değişimi, $ -0,0000150609.
Son 60 gün içerisinde, Biao on BNBChain / USD fiyat değişimi, $ -0,0000460831.
Son 90 gün içerisinde, Biao on BNBChain / USD fiyat değişimi, $ -0,00027693540249061814.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,32
|30 Gün
|$ -0,0000150609
|-%13,52
|60 Gün
|$ -0,0000460831
|-%41,38
|90 Gün
|$ -0,00027693540249061814
|-%71,32
En güncel Biao on BNBChain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,29
+%2,32
-%13,97
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."
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|1 BIAO / VND
₫2,9299121
|1 BIAO / AUD
A$0,0001714636
|1 BIAO / GBP
￡0,000083505
|1 BIAO / EUR
€0,0000957524
|1 BIAO / USD
$0,00011134
|1 BIAO / MYR
RM0,0004709682
|1 BIAO / TRY
₺0,004525971
|1 BIAO / JPY
¥0,01636698
|1 BIAO / ARS
ARS$0,151895595
|1 BIAO / RUB
₽0,0088871588
|1 BIAO / INR
₹0,0097901262
|1 BIAO / IDR
Rp1,8252456096
|1 BIAO / KRW
₩0,1542103536
|1 BIAO / PHP
₱0,0063820088
|1 BIAO / EGP
￡E.0,005394423
|1 BIAO / BRL
R$0,0006134834
|1 BIAO / CAD
C$0,0001525358
|1 BIAO / BDT
৳0,0135589852
|1 BIAO / NGN
₦0,1697255826
|1 BIAO / UAH
₴0,0046451048
|1 BIAO / VES
Bs0,0139175
|1 BIAO / CLP
$0,10755444
|1 BIAO / PKR
Rs0,031648395
|1 BIAO / KZT
₸0,060118033
|1 BIAO / THB
฿0,0036051892
|1 BIAO / TWD
NT$0,0033279526
|1 BIAO / AED
د.إ0,0004086178
|1 BIAO / CHF
Fr0,000089072
|1 BIAO / HKD
HK$0,0008729056
|1 BIAO / MAD
.د.م0,0010098538
|1 BIAO / MXN
$0,0021009858
|1 BIAO / PLN
zł0,0004108446
|1 BIAO / RON
лв0,0004876692
|1 BIAO / SEK
kr0,0010755444
|1 BIAO / BGN
лв0,0001881646
|1 BIAO / HUF
Ft0,0384323412
|1 BIAO / CZK
Kč0,0023648616
|1 BIAO / KWD
د.ك0,0000339587
|1 BIAO / ILS
₪0,0003796694