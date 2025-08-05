bloXmove (BLXM) Nedir?

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

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bloXmove (BLXM) Kaynağı Resmi Websitesi

bloXmove (BLXM) Token Ekonomisi

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