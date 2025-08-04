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Boi the Bear Fiyatı (BOI)

Listelenmedi

Boi the Bear (BOI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00021487
$0,00021487$0,00021487
+%3,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Boi the Bear (BOI) Fiyatı

Boi the Bear (BOI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 214,87K USD piyasa değerine sahiptir. BOI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Boi the Bear Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,45
Boi the Bear 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Boi the Bear (BOI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Boi the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Boi the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Boi the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Boi the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,45
30 Gün$ 0-%54,79
60 Gün$ 0-%75,94
90 Gün$ 0--

Boi the Bear (BOI) Fiyat Analizi

En güncel Boi the Bear fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00324427
$ 0,00324427$ 0,00324427

-%0,11

+%3,45

-%39,67

Boi the Bear (BOI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 214,87K
$ 214,87K$ 214,87K

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1,00B
1,00B 1,00B

Boi the Bear (BOI) Nedir?

$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

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Boi the Bear (BOI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Boi the Bear (BOI) Token Ekonomisi

Boi the Bear (BOI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BOI Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 BOI / AUD
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1 BOI / GBP
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1 BOI / EUR
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1 BOI / MYR
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1 BOI / CAD
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NT$--
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