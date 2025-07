Browsr AI (BRWS) Nedir?

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf. Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language. ‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Browsr AI (BRWS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Browsr AI (BRWS) Token Ekonomisi

Browsr AI (BRWS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRWS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!