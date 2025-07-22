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BULBUL2DAO Fiyatı (BULBUL)

BULBUL2DAO (BULBUL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00063663
$0,00063663$0,00063663
-%6,501D
USD

Bugünkü BULBUL2DAO (BULBUL) Fiyatı

BULBUL2DAO (BULBUL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BULBUL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BULBUL2DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,92
BULBUL2DAO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BULBUL2DAO (BULBUL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BULBUL2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BULBUL2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BULBUL2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BULBUL2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%6,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BULBUL2DAO (BULBUL) Fiyat Analizi

En güncel BULBUL2DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%3,16

-%6,92

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BULBUL2DAO (BULBUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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BULBUL2DAO (BULBUL) Nedir?

BULBUL2DAO is a community-driven Web3 project that aims to explore and experiment with the future of crypto culture through real DAO operations. Focused on transparency, learning, and fun, the project supports on-chain governance, collaborative content creation, and community participation. It welcomes both crypto natives and newcomers, encouraging everyone to join as contributors, not just followers.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BULBUL2DAO (BULBUL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BULBUL2DAO (BULBUL) Token Ekonomisi

BULBUL2DAO (BULBUL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BULBUL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BULBUL Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 BULBUL / AUD
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1 BULBUL / GBP
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1 BULBUL / BRL
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1 BULBUL / CAD
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1 BULBUL / BDT
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1 BULBUL / NGN
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1 BULBUL / UAH
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1 BULBUL / VES
Bs--
1 BULBUL / CLP
$--
1 BULBUL / PKR
Rs--
1 BULBUL / KZT
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1 BULBUL / THB
฿--
1 BULBUL / TWD
NT$--
1 BULBUL / AED
د.إ--
1 BULBUL / CHF
Fr--
1 BULBUL / HKD
HK$--
1 BULBUL / MAD
.د.م--
1 BULBUL / MXN
$--
1 BULBUL / PLN
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1 BULBUL / RON
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1 BULBUL / SEK
kr--
1 BULBUL / BGN
лв--
1 BULBUL / HUF
Ft--
1 BULBUL / CZK
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1 BULBUL / KWD
د.ك--
1 BULBUL / ILS
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