Burr Governance Token (BURR) Nedir?

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

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Burr Governance Token (BURR) Kaynağı Resmi Websitesi

Burr Governance Token (BURR) Token Ekonomisi

Burr Governance Token (BURR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BURR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!