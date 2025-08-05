cCOP (CCOP) Nedir?

The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community.

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cCOP (CCOP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

cCOP (CCOP) Token Ekonomisi

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