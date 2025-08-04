Cluster (CLSTR) Nedir?

Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.

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Cluster (CLSTR) Kaynağı Resmi Websitesi

Cluster (CLSTR) Token Ekonomisi

Cluster (CLSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!