Craft Engine Fiyatı (CRAFT)
Craft Engine (CRAFT), şu anda 0,00293344 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CRAFT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Craft Engine / USD fiyat değişimi, $ +0,00015062.
Son 30 gün içerisinde, Craft Engine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Craft Engine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Craft Engine / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00015062
|+%5,41
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Craft Engine fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,31
+%5,41
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs! Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!
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|1 CRAFT / VND
₫77,1934736
|1 CRAFT / AUD
A$0,0044881632
|1 CRAFT / GBP
￡0,0021120768
|1 CRAFT / EUR
€0,002493424
|1 CRAFT / USD
$0,00293344
|1 CRAFT / MYR
RM0,0123791168
|1 CRAFT / TRY
₺0,117044256
|1 CRAFT / JPY
¥0,42241536
|1 CRAFT / RUB
₽0,2302457056
|1 CRAFT / INR
₹0,25080912
|1 CRAFT / IDR
Rp47,3135417632
|1 CRAFT / KRW
₩4,00194552
|1 CRAFT / PHP
₱0,1659153664
|1 CRAFT / EGP
￡E.0,1462906528
|1 CRAFT / BRL
R$0,0160752512
|1 CRAFT / CAD
C$0,0040188128
|1 CRAFT / BDT
৳0,3585837056
|1 CRAFT / NGN
₦4,526884608
|1 CRAFT / UAH
₴0,1222364448
|1 CRAFT / VES
Bs0,31094464
|1 CRAFT / PKR
Rs0,8321582592
|1 CRAFT / KZT
₸1,5254474688
|1 CRAFT / THB
฿0,0951314592
|1 CRAFT / TWD
NT$0,085363104
|1 CRAFT / AED
د.إ0,0107657248
|1 CRAFT / CHF
Fr0,0023174176
|1 CRAFT / HKD
HK$0,0229981696
|1 CRAFT / MAD
.د.م0,0265182976
|1 CRAFT / MXN
$0,0552073408
|1 CRAFT / PLN
zł0,0105897184