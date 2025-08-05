CRE8 Hakkında Daha Fazla Bilgi

CRE8 Fiyat Bilgileri

CRE8 Whitepaper

CRE8 Resmi Websitesi

CRE8 Token Ekonomisi

CRE8 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CRE8 Logosu

CRE8 Fiyatı (CRE8)

Listelenmedi

CRE8 (CRE8) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CRE8 (CRE8) Fiyatı

CRE8 (CRE8), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,52K USD piyasa değerine sahiptir. CRE8 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CRE8 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,21
CRE8 24 saatlik fiyat değişimi
996,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CRE8 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CRE8 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında CRE8 (CRE8) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CRE8 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CRE8 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CRE8 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CRE8 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,21
30 Gün$ 0-%7,19
60 Gün$ 0-%87,70
90 Gün$ 0--

CRE8 (CRE8) Fiyat Analizi

En güncel CRE8 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,12

+%2,21

-%11,53

CRE8 (CRE8) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,52K
$ 9,52K$ 9,52K

--
----

996,00M
996,00M 996,00M

CRE8 (CRE8) Nedir?

CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CRE8 (CRE8) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

CRE8 (CRE8) Token Ekonomisi

CRE8 (CRE8) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRE8 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CRE8 (CRE8) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CRE8 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRE8 / VND
--
1 CRE8 / AUD
A$--
1 CRE8 / GBP
--
1 CRE8 / EUR
--
1 CRE8 / USD
$--
1 CRE8 / MYR
RM--
1 CRE8 / TRY
--
1 CRE8 / JPY
¥--
1 CRE8 / ARS
ARS$--
1 CRE8 / RUB
--
1 CRE8 / INR
--
1 CRE8 / IDR
Rp--
1 CRE8 / KRW
--
1 CRE8 / PHP
--
1 CRE8 / EGP
￡E.--
1 CRE8 / BRL
R$--
1 CRE8 / CAD
C$--
1 CRE8 / BDT
--
1 CRE8 / NGN
--
1 CRE8 / UAH
--
1 CRE8 / VES
Bs--
1 CRE8 / CLP
$--
1 CRE8 / PKR
Rs--
1 CRE8 / KZT
--
1 CRE8 / THB
฿--
1 CRE8 / TWD
NT$--
1 CRE8 / AED
د.إ--
1 CRE8 / CHF
Fr--
1 CRE8 / HKD
HK$--
1 CRE8 / MAD
.د.م--
1 CRE8 / MXN
$--
1 CRE8 / PLN
--
1 CRE8 / RON
лв--
1 CRE8 / SEK
kr--
1 CRE8 / BGN
лв--
1 CRE8 / HUF
Ft--
1 CRE8 / CZK
--
1 CRE8 / KWD
د.ك--
1 CRE8 / ILS
--