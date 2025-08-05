DapyAI ($DAPY) Nedir?

DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.

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DapyAI ($DAPY) Kaynağı Resmi Websitesi

DapyAI ($DAPY) Token Ekonomisi

DapyAI ($DAPY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $DAPY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!