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DataMind Fiyatı (DMIND)

DataMind (DMIND) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00028892
$0,00028892$0,00028892
+%23,401D
USD

Bugünkü DataMind (DMIND) Fiyatı

DataMind (DMIND), şu anda 0,00028892 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,89K USD piyasa değerine sahiptir. DMIND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DataMind Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%23,48
DataMind 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DataMind (DMIND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DataMind / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DataMind / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DataMind / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DataMind / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%23,48
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DataMind (DMIND) Fiyat Analizi

En güncel DataMind fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00022177
$ 0,00022177$ 0,00022177

$ 0,00049424
$ 0,00049424$ 0,00049424

$ 0,00058886
$ 0,00058886$ 0,00058886

+%0,33

+%23,48

--

DataMind (DMIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28,89K
$ 28,89K$ 28,89K

--
----

100,00M
100,00M 100,00M

DataMind (DMIND) Nedir?

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution. Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain. It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

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DataMind (DMIND) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DataMind (DMIND) Token Ekonomisi

DataMind (DMIND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DMIND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DMIND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DMIND / VND
7,6029298
1 DMIND / AUD
A$0,0004391584
1 DMIND / GBP
0,0002138008
1 DMIND / EUR
0,000245582
1 DMIND / USD
$0,00028892
1 DMIND / MYR
RM0,00122791
1 DMIND / TRY
0,0116030272
1 DMIND / JPY
¥0,04247124
1 DMIND / RUB
0,022550206
1 DMIND / INR
0,0247951144
1 DMIND / IDR
Rp4,6599993476
1 DMIND / KRW
0,3985102452
1 DMIND / PHP
0,0163182016
1 DMIND / EGP
￡E.0,0142986508
1 DMIND / BRL
R$0,0016063952
1 DMIND / CAD
C$0,0003929312
1 DMIND / BDT
0,0351211152
1 DMIND / NGN
0,441773126
1 DMIND / UAH
0,0120681884
1 DMIND / VES
Bs0,03293688
1 DMIND / CLP
$0,27620752
1 DMIND / PKR
Rs0,0821717372
1 DMIND / KZT
0,1500101532
1 DMIND / THB
฿0,0093725648
1 DMIND / TWD
NT$0,0084480208
1 DMIND / AED
د.إ0,0010603364
1 DMIND / CHF
Fr0,0002282468
1 DMIND / HKD
HK$0,0022651328
1 DMIND / MAD
.د.م0,00260028
1 DMIND / MXN
$0,0053854688
1 DMIND / PLN
0,0010516688
1 DMIND / RON
лв0,0012539128
1 DMIND / SEK
kr0,0027620752
1 DMIND / BGN
лв0,0004824964
1 DMIND / HUF
Ft0,0987759696
1 DMIND / CZK
0,0060933228
1 DMIND / KWD
د.ك0,0000881206
1 DMIND / ILS
0,0009621036