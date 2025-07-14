Decrypting Fiyatı (DCRYPT)
Decrypting (DCRYPT), şu anda 0,00859809 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 859,81K USD piyasa değerine sahiptir. DCRYPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ -0,000195157094950221.
Son 30 gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000195157094950221
|-%2,21
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Decrypting fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,76
-%2,21
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation. Core Innovation: Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants Why Now? The convergence of several market factors creates an optimal opportunity: Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030 Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions Community Demand: Growing desire for equitable value distribution Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DCRYPT / VND
₫226,25873835
|1 DCRYPT / AUD
A$0,0130690968
|1 DCRYPT / GBP
￡0,0063625866
|1 DCRYPT / EUR
€0,0073083765
|1 DCRYPT / USD
$0,00859809
|1 DCRYPT / MYR
RM0,0365418825
|1 DCRYPT / TRY
₺0,345643218
|1 DCRYPT / JPY
¥1,26391923
|1 DCRYPT / RUB
₽0,6758958549
|1 DCRYPT / INR
₹0,7391777973
|1 DCRYPT / IDR
Rp138,6788515527
|1 DCRYPT / KRW
₩11,8757678889
|1 DCRYPT / PHP
₱0,4871677794
|1 DCRYPT / EGP
￡E.0,426465264
|1 DCRYPT / BRL
R$0,0478913613
|1 DCRYPT / CAD
C$0,0116934024
|1 DCRYPT / BDT
৳1,0451838204
|1 DCRYPT / NGN
₦13,1670290451
|1 DCRYPT / UAH
₴0,3591422193
|1 DCRYPT / VES
Bs0,98018226
|1 DCRYPT / CLP
$8,18538168
|1 DCRYPT / PKR
Rs2,4453827769
|1 DCRYPT / KZT
₸4,4921581014
|1 DCRYPT / THB
฿0,2783201733
|1 DCRYPT / TWD
NT$0,2520959988
|1 DCRYPT / AED
د.إ0,0315549903
|1 DCRYPT / CHF
Fr0,0067924911
|1 DCRYPT / HKD
HK$0,0674950065
|1 DCRYPT / MAD
.د.م0,07738281
|1 DCRYPT / MXN
$0,1605263403
|1 DCRYPT / PLN
zł0,0312970476
|1 DCRYPT / RON
лв0,0373157106
|1 DCRYPT / SEK
kr0,0823697022
|1 DCRYPT / BGN
лв0,0143588103
|1 DCRYPT / HUF
Ft2,9425243407
|1 DCRYPT / CZK
Kč0,181419699
|1 DCRYPT / KWD
د.ك0,00262241745
|1 DCRYPT / ILS
₪0,0288036015