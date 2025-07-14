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Decrypting Fiyatı (DCRYPT)

Decrypting (DCRYPT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00859809
$0,00859809$0,00859809
-%2,201D
USD

Bugünkü Decrypting (DCRYPT) Fiyatı

Decrypting (DCRYPT), şu anda 0,00859809 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 859,81K USD piyasa değerine sahiptir. DCRYPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Decrypting Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,21
Decrypting 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Decrypting (DCRYPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ -0,000195157094950221.
Son 30 gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Decrypting / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000195157094950221-%2,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Decrypting (DCRYPT) Fiyat Analizi

En güncel Decrypting fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00843908
$ 0,00843908$ 0,00843908

$ 0,00916304
$ 0,00916304$ 0,00916304

$ 0,00959668
$ 0,00959668$ 0,00959668

+%0,76

-%2,21

--

Decrypting (DCRYPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 859,81K
$ 859,81K$ 859,81K

--
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100,00M
100,00M 100,00M

Decrypting (DCRYPT) Nedir?

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation. Core Innovation: Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants Why Now? The convergence of several market factors creates an optimal opportunity: Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030 Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions Community Demand: Growing desire for equitable value distribution Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

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Decrypting (DCRYPT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Decrypting (DCRYPT) Token Ekonomisi

Decrypting (DCRYPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DCRYPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DCRYPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DCRYPT / VND
226,25873835
1 DCRYPT / AUD
A$0,0130690968
1 DCRYPT / GBP
0,0063625866
1 DCRYPT / EUR
0,0073083765
1 DCRYPT / USD
$0,00859809
1 DCRYPT / MYR
RM0,0365418825
1 DCRYPT / TRY
0,345643218
1 DCRYPT / JPY
¥1,26391923
1 DCRYPT / RUB
0,6758958549
1 DCRYPT / INR
0,7391777973
1 DCRYPT / IDR
Rp138,6788515527
1 DCRYPT / KRW
11,8757678889
1 DCRYPT / PHP
0,4871677794
1 DCRYPT / EGP
￡E.0,426465264
1 DCRYPT / BRL
R$0,0478913613
1 DCRYPT / CAD
C$0,0116934024
1 DCRYPT / BDT
1,0451838204
1 DCRYPT / NGN
13,1670290451
1 DCRYPT / UAH
0,3591422193
1 DCRYPT / VES
Bs0,98018226
1 DCRYPT / CLP
$8,18538168
1 DCRYPT / PKR
Rs2,4453827769
1 DCRYPT / KZT
4,4921581014
1 DCRYPT / THB
฿0,2783201733
1 DCRYPT / TWD
NT$0,2520959988
1 DCRYPT / AED
د.إ0,0315549903
1 DCRYPT / CHF
Fr0,0067924911
1 DCRYPT / HKD
HK$0,0674950065
1 DCRYPT / MAD
.د.م0,07738281
1 DCRYPT / MXN
$0,1605263403
1 DCRYPT / PLN
0,0312970476
1 DCRYPT / RON
лв0,0373157106
1 DCRYPT / SEK
kr0,0823697022
1 DCRYPT / BGN
лв0,0143588103
1 DCRYPT / HUF
Ft2,9425243407
1 DCRYPT / CZK
0,181419699
1 DCRYPT / KWD
د.ك0,00262241745
1 DCRYPT / ILS
0,0288036015