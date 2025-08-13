DGNETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Degen ETH Staked ETH Logosu

Degen ETH Staked ETH Fiyatı (DGNETH)

Listelenmedi

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.997,14
$3.997,14$3.997,14
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Fiyatı

Degen ETH Staked ETH (DGNETH), şu anda 3.997,14 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DGNETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Degen ETH Staked ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Degen ETH Staked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DGNETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DGNETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Degen ETH Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Degen ETH Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.370,2052022960.
Son 60 gün içerisinde, Degen ETH Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +2.240,1007819260.
Son 90 gün içerisinde, Degen ETH Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1.370,2052022960+%34,28
60 Gün$ +2.240,1007819260+%56,04
90 Gün$ 0--

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Fiyat Analizi

En güncel Degen ETH Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.099,11
$ 4.099,11$ 4.099,11

--

--

+%10,10

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Nedir?

Supercharged ETH yield for farming addicts

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Token Ekonomisi

Degen ETH Staked ETH (DGNETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DGNETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Degen ETH Staked ETH (DGNETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DGNETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DGNETH / VND
105.184.739,1
1 DGNETH / AUD
A$6.115,6242
1 DGNETH / GBP
2.957,8836
1 DGNETH / EUR
3.397,569
1 DGNETH / USD
$3.997,14
1 DGNETH / MYR
RM16.867,9308
1 DGNETH / TRY
162.883,455
1 DGNETH / JPY
¥591.576,72
1 DGNETH / ARS
ARS$5.266.311,8928
1 DGNETH / RUB
317.572,773
1 DGNETH / INR
350.149,464
1 DGNETH / IDR
Rp64.469.990,9742
1 DGNETH / KRW
5.528.524,2768
1 DGNETH / PHP
227.437,266
1 DGNETH / EGP
￡E.193.501,5474
1 DGNETH / BRL
R$21.584,556
1 DGNETH / CAD
C$5.476,0818
1 DGNETH / BDT
486.172,1382
1 DGNETH / NGN
6.130.573,5036
1 DGNETH / UAH
165.841,3386
1 DGNETH / VES
Bs527.622,48
1 DGNETH / CLP
$3.821.265,84
1 DGNETH / PKR
Rs1.134.867,9888
1 DGNETH / KZT
2.161.773,2262
1 DGNETH / THB
฿129.267,5076
1 DGNETH / TWD
NT$119.754,3144
1 DGNETH / AED
د.إ14.669,5038
1 DGNETH / CHF
Fr3.197,712
1 DGNETH / HKD
HK$31.337,5776
1 DGNETH / AMD
֏1.534.981,7028
1 DGNETH / MAD
.د.م36.134,1456
1 DGNETH / MXN
$74.266,8612
1 DGNETH / PLN
14.549,5896
1 DGNETH / RON
лв17.307,6162
1 DGNETH / SEK
kr38.132,7156
1 DGNETH / BGN
лв6.675,2238
1 DGNETH / HUF
Ft1.353.111,8328
1 DGNETH / CZK
83.700,1116
1 DGNETH / KWD
د.ك1.219,1277
1 DGNETH / ILS
13.630,2474