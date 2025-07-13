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Dessistant by Virtuals Fiyatı (DESS)

Dessistant by Virtuals (DESS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00076105
$0,00076105$0,00076105
-%8,501D
USD

Bugünkü Dessistant by Virtuals (DESS) Fiyatı

Dessistant by Virtuals (DESS), şu anda 0,00076059 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 316,44K USD piyasa değerine sahiptir. DESS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dessistant by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%8,17
Dessistant by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
416,04M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dessistant by Virtuals (DESS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dessistant by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dessistant by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dessistant by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dessistant by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%8,17
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dessistant by Virtuals (DESS) Fiyat Analizi

En güncel Dessistant by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00075885
$ 0,00075885$ 0,00075885

$ 0,00085382
$ 0,00085382$ 0,00085382

$ 0,00089122
$ 0,00089122$ 0,00089122

-%0,19

-%8,17

--

Dessistant by Virtuals (DESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 316,44K
$ 316,44K$ 316,44K

--
----

416,04M
416,04M 416,04M

Dessistant by Virtuals (DESS) Nedir?

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

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Dessistant by Virtuals (DESS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dessistant by Virtuals (DESS) Token Ekonomisi

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DESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DESS / VND
20,01492585
1 DESS / AUD
A$0,0011560968
1 DESS / GBP
0,0005628366
1 DESS / EUR
0,0006465015
1 DESS / USD
$0,00076059
1 DESS / MYR
RM0,0032325075
1 DESS / TRY
0,0305452944
1 DESS / JPY
¥0,11180673
1 DESS / RUB
0,0593640495
1 DESS / INR
0,0652738338
1 DESS / IDR
Rp12,2675789277
1 DESS / KRW
1,0490893929
1 DESS / PHP
0,0429581232
1 DESS / EGP
￡E.0,0376415991
1 DESS / BRL
R$0,0042288804
1 DESS / CAD
C$0,0010344024
1 DESS / BDT
0,0924573204
1 DESS / NGN
1,1629801395
1 DESS / UAH
0,0317698443
1 DESS / VES
Bs0,08670726
1 DESS / CLP
$0,72712404
1 DESS / PKR
Rs0,2163194019
1 DESS / KZT
0,3949059339
1 DESS / THB
฿0,0246735396
1 DESS / TWD
NT$0,0222396516
1 DESS / AED
د.إ0,0027913653
1 DESS / CHF
Fr0,0006008661
1 DESS / HKD
HK$0,0059630256
1 DESS / MAD
.د.م0,00684531
1 DESS / MXN
$0,0141773976
1 DESS / PLN
0,0027685476
1 DESS / RON
лв0,0033009606
1 DESS / SEK
kr0,0072712404
1 DESS / BGN
лв0,0012701853
1 DESS / HUF
Ft0,2600305092
1 DESS / CZK
0,0160408431
1 DESS / KWD
د.ك0,00023197995
1 DESS / ILS
0,0025327647