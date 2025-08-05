Dev Protocol (DEV) Nedir?

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

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Dev Protocol (DEV) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Dev Protocol (DEV) Token Ekonomisi

Dev Protocol (DEV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!