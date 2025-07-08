DFDVSOL Hakkında Daha Fazla Bilgi

DFDVSOL Fiyat Bilgileri

DFDVSOL Resmi Websitesi

DFDVSOL Token Ekonomisi

DFDVSOL Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

DFDV Staked SOL Logosu

DFDV Staked SOL Fiyatı (DFDVSOL)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$151,47
$151,47$151,47
-%2,001D
USD

Bugünkü DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Fiyatı

DFDV Staked SOL (DFDVSOL), şu anda 151,06 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DFDVSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DFDV Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,32
DFDV Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DFDVSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DFDVSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -3,5934806452953.
Son 30 gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -3,5934806452953-%2,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Fiyat Analizi

En güncel DFDV Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 150,48
$ 150,48$ 150,48

$ 156,29
$ 156,29$ 156,29

$ 156,29
$ 156,29$ 156,29

-%0,24

-%2,32

--

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Nedir?

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Token Ekonomisi

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFDVSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DFDVSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DFDVSOL / VND
3.975.143,9
1 DFDVSOL / AUD
A$229,6112
1 DFDVSOL / GBP
110,2738
1 DFDVSOL / EUR
128,401
1 DFDVSOL / USD
$151,06
1 DFDVSOL / MYR
RM638,9838
1 DFDVSOL / TRY
6.042,4
1 DFDVSOL / JPY
¥21.903,7
1 DFDVSOL / RUB
11.888,422
1 DFDVSOL / INR
12.959,4374
1 DFDVSOL / IDR
Rp2.436.451,2718
1 DFDVSOL / KRW
206.366,0872
1 DFDVSOL / PHP
8.516,7628
1 DFDVSOL / EGP
￡E.7.501,6396
1 DFDVSOL / BRL
R$827,8088
1 DFDVSOL / CAD
C$205,4416
1 DFDVSOL / BDT
18.447,4472
1 DFDVSOL / NGN
230.978,293
1 DFDVSOL / UAH
6.309,7762
1 DFDVSOL / VES
Bs16.767,66
1 DFDVSOL / CLP
$142.147,46
1 DFDVSOL / PKR
Rs42.852,7008
1 DFDVSOL / KZT
78.472,6488
1 DFDVSOL / THB
฿4.906,4288
1 DFDVSOL / TWD
NT$4.388,293
1 DFDVSOL / AED
د.إ554,3902
1 DFDVSOL / CHF
Fr119,3374
1 DFDVSOL / HKD
HK$1.184,3104
1 DFDVSOL / MAD
.د.م1.356,5188
1 DFDVSOL / MXN
$2.812,7372
1 DFDVSOL / PLN
545,3266
1 DFDVSOL / RON
лв649,558
1 DFDVSOL / SEK
kr1.435,07
1 DFDVSOL / BGN
лв250,7596
1 DFDVSOL / HUF
Ft51.432,9088
1 DFDVSOL / CZK
3.169,2388
1 DFDVSOL / KWD
د.ك46,0733
1 DFDVSOL / ILS
504,5404