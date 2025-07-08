DFDV Staked SOL Fiyatı (DFDVSOL)
DFDV Staked SOL (DFDVSOL), şu anda 151,06 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DFDVSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -3,5934806452953.
Son 30 gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DFDV Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3,5934806452953
|-%2,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DFDV Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,24
-%2,32
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DFDVSOL / VND
₫3.975.143,9
|1 DFDVSOL / AUD
A$229,6112
|1 DFDVSOL / GBP
￡110,2738
|1 DFDVSOL / EUR
€128,401
|1 DFDVSOL / USD
$151,06
|1 DFDVSOL / MYR
RM638,9838
|1 DFDVSOL / TRY
₺6.042,4
|1 DFDVSOL / JPY
¥21.903,7
|1 DFDVSOL / RUB
₽11.888,422
|1 DFDVSOL / INR
₹12.959,4374
|1 DFDVSOL / IDR
Rp2.436.451,2718
|1 DFDVSOL / KRW
₩206.366,0872
|1 DFDVSOL / PHP
₱8.516,7628
|1 DFDVSOL / EGP
￡E.7.501,6396
|1 DFDVSOL / BRL
R$827,8088
|1 DFDVSOL / CAD
C$205,4416
|1 DFDVSOL / BDT
৳18.447,4472
|1 DFDVSOL / NGN
₦230.978,293
|1 DFDVSOL / UAH
₴6.309,7762
|1 DFDVSOL / VES
Bs16.767,66
|1 DFDVSOL / CLP
$142.147,46
|1 DFDVSOL / PKR
Rs42.852,7008
|1 DFDVSOL / KZT
₸78.472,6488
|1 DFDVSOL / THB
฿4.906,4288
|1 DFDVSOL / TWD
NT$4.388,293
|1 DFDVSOL / AED
د.إ554,3902
|1 DFDVSOL / CHF
Fr119,3374
|1 DFDVSOL / HKD
HK$1.184,3104
|1 DFDVSOL / MAD
.د.م1.356,5188
|1 DFDVSOL / MXN
$2.812,7372
|1 DFDVSOL / PLN
zł545,3266
|1 DFDVSOL / RON
лв649,558
|1 DFDVSOL / SEK
kr1.435,07
|1 DFDVSOL / BGN
лв250,7596
|1 DFDVSOL / HUF
Ft51.432,9088
|1 DFDVSOL / CZK
Kč3.169,2388
|1 DFDVSOL / KWD
د.ك46,0733
|1 DFDVSOL / ILS
₪504,5404